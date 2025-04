Ipasgo Saúde retoma novas adesões e migração para seus novos planos

O Ipasgo Saúde retoma a partir desta terça-feira (29/4) adesões e migrações para seus novos planos de assistência à saúde. O Plano Ipasgo Saúde Cerrado e o Plano Ipasgo Saúde Família chegam como novas opções para atender a maior demanda de beneficiários dos antigos Planos Ipasgo Saúde: incluir familiares que antes estavam impedidos de ingressar no sistema. Ou seja, com a chegada dos novos planos, os beneficiários têm a opção de migrar, aderir ou apenas incluir novos dependentes que antes não tinham acesso à rede.

O Plano Ipasgo Saúde Cerrado é destinado a servidores públicos e militares do Estado de Goiás, ativos, inativos, ex-servidores, pensionistas, detentores de mandato eletivo estadual ou municipal e empregados do próprio Ipasgo. Essa modalidade permite a inclusão de dependentes diretos como cônjuges, filhos (inclusive adotivos e enteados), e menores sob guarda ou tutela judicial.

Cobertura assistencial ampliada

Com os novos planos regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os servidores que realizarem a adesão, seja ao Plano Cerrado ou ao Plano Família, passam a ter acesso a mais 1.900 procedimentos em comparação aos planos já disponíveis pela instituição.

São procedimentos procurados pelos beneficiários, como inserção e acompanhamento do Dispositivo Intrauterino (DIU) para fins contraceptivos, cirurgia refrativa para correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo; redução de mama em casos com indicação médica, dosagem de vitamina D; além de tratamentos oncológicos inovadores, como o Pembrolizumabe e outras opções de testes rápidos para a dengue e Covid-19 entre outros.

Presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D´Abadia explica que os novos planos trazem melhorias que os beneficiários dos planos antigos solicitam há algum tempo e que fazem parte do rol de cobertura da ANS. “A dosagem de vitamina D e a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) para fins contraceptivos eram solicitações frequentes, que trazem mais saúde e qualidade de vida aos nossos beneficiários”, diz Bruno ao lembrar que o Ipasgo Saúde é o maior plano de saúde do Estado de Goiás em número de beneficiários e rede de cobertura.

Outros dois pontos que merecem destaque estão no patrocínio do Governo do Estado aos novos planos. O Governo de Goiás vai subsidiar com R$ 100 o valor da mensalidade de todos os beneficiários que fizerem novas adesões ao Plano Cerrado do Ipasgo Saúde. É importante lembrar que esse subsídio vale apenas para o Plano Cerrado.

Teto de R$ 150 para coparticipação

O valor da coparticipação para os beneficiários nos planos antigos é de 30% para o beneficiário e 70% para o Ipasgo Saúde. Nos novos planos, Ipasgo Saúde Cerrado e Ipasgo Saúde Família, o pagamento da coparticipação que exceder os 30% será limitado em R$ 150 por procedimento.

“Com o patrocínio do Governo do Estado nas mensalidades e um teto de R$ 150 na coparticipação, os beneficiários do plano Cerrado ficarão mais seguros e mais tranquilos. Este é o principal objetivo do Ipasgo Saúde como plano de assistência aos servidores”, ressalta D’Abadia.

Adesões se iniciam com servidores do Poder Executivo

Os servidores estaduais do Executivo serão os primeiros a realizarem a adesão ao Plano Cerrado, com cobertura ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológica, além de abrangência em Goiás e no Distrito Federal e com padrão de acomodação em enfermaria. A inclusão de titulares de setores que possuam convênio com o Ipasgo Saúde, como prefeituras e tribunais, será iniciada em breve.

Rede presente em todo o Estado

Com cerca de 600 mil beneficiários, o Ipasgo Saúde responde por mais de 8% do atendimento de toda a população goiana, que é de 7 milhões e 350 mil habitantes. São 34 postos e 17 regionais no interior do Estado. Os dirigentes destacam o tamanho e a qualidade da rede de proteção de cobertura de saúde.

Atualmente, o Ipasgo Saúde conta com 4.469 prestadores credenciados, 282 clínicas, 173 hospitais e 186 laboratórios. Destes prestadores, 3.532 profissionais atuam em cerca de 6 mil unidades de atendimento do Ipasgo Saúde espalhadas por todo o Estado de Goiás, com clínicas, hospitais, laboratórios e consultórios. São os mais diversos profissionais de saúde, entre médicos, cirurgiões-dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e diversas outras especialidades. “Estamos em processo de inscrição para incremento da rede e continuaremos expandindo”, prevê o presidente.

Quem pode migrar e aderir aos novos planos do Ipasgo Saúde

O Plano Ipasgo Saúde Cerrado é voltado a servidores públicos e militares do Estado de Goiás, ativos, inativos, ex-servidores e pensionistas, bem como detentores de mandato eletivo estadual ou municipal e empregados do próprio Ipasgo Saúde. Também podem se inscrever servidores de outros entes da Federação cedidos ao Estado de Goiás com ônus para o órgão requisitante.

Pais, netos e bisnetos possuirão plano específico

O Plano Ipasgo Saúde Família é exclusivo para parentes do titular que já possui vínculo com a instituição e é ideal para parentes que não sejam dependentes legais do titular, pois estes já estarão no plano Cerrado. É por meio dele que os titulares podem incluir familiares que antes não eram elegíveis como dependentes no Plano Ipasgo Saúde Básico e Especial, como pais, avós, netos e irmãos. A adesão só é permitida quando o titular estiver ativo em um dos planos do Ipasgo Saúde, seja este o plano antigo ou o Cerrado. Os dependentes que estiverem inclusos no Plano Família também possuem cobertura da ANS.

Entenda como o Ipasgo se transformou em Ipasgo Saúde – Serviço Social Autônomo (SSA)

O Ipasgo deixou de ser autarquia em 2023 e passou a ser Serviço Social Autônomo (SSA) – Ipasgo Saúde. No dia 20 de abril de 2023 a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou a conversão do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) em um Serviço Social Autônomo (SSA).

No dia 25 de abril de 2023, o governador Ronaldo Caiado sancionou a Lei Estadual nº 21.880 (originalmente projeto de lei nº 517/23), de autoria da própria Governadoria, que criou o Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde). No dia 1º de outubro de 2024 a ANS concedeu ao Ipasgo Saúde o registro naquele órgão federal como operadora de planos de saúde no Brasil.

Com a nova estrutura, o Ipasgo Saúde passou a seguir todas as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como qualquer plano de saúde do mercado no Brasil. Isso inclui exigências contábeis, criação de novos tipos de plano, regras de coparticipação e mais transparência na gestão.

Durante esse período de transição do Ipasgo Saúde, as adesões de novos beneficiários foram congeladas por exigências das normas editadas pela ANS. Somente após o registro como operadora e a criação dos novos planos (como o Cerrado e o Família), é que a instituição pode retomar o processo de inclusão de dependentes e novos vínculos. Agora, com o registro na ANS, o Ipasgo Saúde entra em uma nova fase, mais segura e alinhada às exigências legais do setor de saúde suplementar.