Ipasgo não vai cobrar taxa de coparticipação para mamografias em outubro

O Ipasgo Saúde anunciou que não cobrará taxa de coparticipação para mamografias realizadas durante o mês de outubro. A medida faz parte da campanha Outubro Rosa, um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama.

Em 2022, a iniciativa levou 4.776 mulheres a realizarem o exame, que é capaz de detectar nódulos mamários. “A prevenção do câncer de mama é uma prioridade para o Ipasgo Saúde. Sabemos que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento dessa doença”, disse o presidente do Ipasgo Saúde, José Orlando Ribeiro Cardoso.

A isenção temporária da cobrança de coparticipação se aplica a mulheres com mais de 40 anos, idade a partir da qual a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a realização anual de mamografia. Os exames podem ser agendados em qualquer clínica ou laboratório da rede credenciada ao sistema Ipasgo Saúde.

A mamografia é um dos principais métodos de rastreamento para o câncer de mama. A realização regular desse exame é essencial para a detecção precoce da doença. De acordo com o Inca, no estágio inicial as chances de cura do câncer de mama chegam a 95%.

O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente em todo o mundo e o mais comum entre as mulheres. Por ano, o Brasil registra cerca de 60 mil novos casos. Só em 2021, o país registrou 18,2 mil vítimas.