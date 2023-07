Ipasgo Saúde abre 64 vagas para pessoas com deficiência

O Ipasgo Saúde abriu 64 vagas para pessoas com deficiência (PCD) como parte da política inclusiva adotada pela instituição. Até agora, 33 profissionais ingressaram no quadro funcional do plano de saúde dos servidores públicos por meio de parceria firmada com a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego). Os novos integrantes da equipe atuam na central de teleatendimento aos beneficiários.

Um dos contratados é Bruno Fernandes Dias, de 24 anos. Ele se mudou para Goiânia para estudar e viu a necessidade de buscar oportunidade de emprego. Porém, não sabia por onde começar. “Na minha cabeça, eu não tinha condições de trabalhar por ser uma pessoa com deficiência”, conta. Mas Bruno acabou por perceber que há oportunidades e acreditou na própria capacidade. “Entendi que eu poderia fazer qualquer coisa, acreditar em mim mesmo”, conta o novo operador de telemarketing do Ipasgo Saúde.

Depois de 15 dias de treinamento, realizado em junho, Bruno e outros 32 profissionais começaram a atuar no atendimento aos beneficiários. Para ele, fazer parte da equipe é uma grande oportunidade. “Quando recebi a proposta para trabalhar no Ipasgo Saúde, entendi que era uma instituição com grande peso no Estado. Para mim está sendo uma experiência incrível e com um poder de crescimento profissional muito grande”, comemora.

Não é para menos. Dados do Ministério da Economia apontam que somente 1% dos empregos formais no Brasil é ocupado por pessoas com deficiência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país tem aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. No entanto, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), somente 486 mil estão formalmente empregados.

Com a nova política inclusiva, o número de profissionais PCD ‘s já chega a quase 52% do call center do Ipasgo Saúde, onde Bruno trabalha. E a meta é ampliar esse percentual. “A contratação de pessoas com deficiência é mais do que uma iniciativa, é um compromisso com a inclusão e a diversidade. Estamos determinados a ampliar ainda mais a presença desses profissionais em nossos quadros. A inserção de PCD ‘s no mercado de trabalho é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tenham oportunidades iguais de crescimento e realização profissional”, afirma o presidente do Ipasgo Saúde, Vinícius Luz. A instituição tem pessoas com deficiência em outros cargos, a exemplo da auditora Roney Lima.

Maioria

Na central de teleatendimento, as pessoas com deficiência são maioria tanto na teleoperação quanto na supervisão. Wanessa Santos da Silva coordena uma equipe de 64 pessoas, 33 dessas PCD ‘s, e avalia a experiência de forma muito positiva. “Temos colaboradores comprometidos, que exercem as funções com garra e determinação em prol de um objetivo comum, que é promover vidas e realizar um atendimento de excelência”, afirma.

O call center do Ipasgo Saúde, cujo telefone é 0800 62 1919, funciona 24 horas, sete dias por semana. Há funcionários PCD ‘s em todos os turnos.