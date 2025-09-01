search
Saúde

Ipasgo Saúde reforça acesso a atendimentos psicológicos por telemedicina e em clínica própria durante Setembro Amarelo

Beneficiários podem agendar consultas pelo aplicativo ou pelo telefone 0800, garantindo cuidado com a saúde mental


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/09/2025 - 18:00

Setembro Amarelo
Foto: Divulgação

Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e a campanha Setembro Amarelo reforça a importância do tema. O Ipasgo Saúde participa da ação intensificando a divulgação dos serviços voltados à saúde mental, com destaque para o atendimento psicológico 24 horas por telemedicina e o atendimento presencial no IClin Saúde Mental, localizado no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Todas essas modalidades de atendimento podem ser agendadas pelo aplicativo ou pelo telefone 0800 062 1920.

O serviço de telemedicina está disponível por meio do aplicativo ou site do Ipasgo Saúde, acessível em celular, tablet ou computador. Além da psicologia, também estão disponíveis consultas em clínica médica, pediatria e mais de 30 especialidades para agendamento. Já o IClin Saúde Mental reúne psiquiatria, psicologia e práticas integrativas, em estrutura com consultórios e equipe multiprofissional.

A psicóloga Eliany Matos, integrante da rede credenciada do Ipasgo Saúde, alerta que sinais como irritabilidade, alterações de humor, insônia e cansaço excessivo podem indicar a necessidade de apoio. “Quando o estresse e a sobrecarga emocional se tornam intensos, é essencial procurar ajuda psicológica para cuidar da própria saúde e bem-estar”, enfatiza.

Rede

Outra alternativa é a Rede Credenciada, que concentra os profissionais credenciados ao plano em hospitais, clínicas e consultórios. A lista está disponível no site e no aplicativo, e o agendamento pode ser feito pelo telefone 0800 ou pelo aplicativo, assim como nas demais modalidades.

De acordo com o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Abadia, o objetivo é facilitar o acesso a diferentes modalidades de cuidado em saúde mental. “Nosso compromisso é oferecer atendimento humano e resolutivo, seja pela telemedicina, no IClin Saúde Mental ou na Rede Credenciada”, afirma.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Goiás vence prêmio nacional de TI em Saúde
Saúde

Goiás vence prêmio nacional de TI em Saúde

01/09/2025
SRAG covid
Saúde

InfoGripe aponta aumento do número de casos de SRAG por Covid-19

01/09/2025
Centro Universitário oferece atendimentos psicológicos gratuitos
Saúde

Centro Universitário oferece atendimentos psicológicos gratuitos

01/09/2025
implante contraceptivo
Saúde

Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje

01/09/2025
APP do Ipasgo Saúde permite acompanhar solicitações em tempo real
Cidades

APP do Ipasgo Saúde permite acompanhar solicitações em tempo real

01/09/2025
Goiás vence prêmio nacional de TI em Saúde
Saúde

Goiás vence prêmio nacional de TI em Saúde

01/09/2025
William Bonner
Curiosidades

William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional após 29 anos

01/09/2025
Setembro Amarelo
Saúde

Ipasgo Saúde reforça acesso a atendimentos psicológicos por telemedicina e em clínica própria durante Setembro Amarelo

01/09/2025
SRAG covid
Saúde

InfoGripe aponta aumento do número de casos de SRAG por Covid-19

01/09/2025
Pesquisa