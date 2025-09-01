Ipasgo Saúde reforça acesso a atendimentos psicológicos por telemedicina e em clínica própria durante Setembro Amarelo

Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e a campanha Setembro Amarelo reforça a importância do tema. O Ipasgo Saúde participa da ação intensificando a divulgação dos serviços voltados à saúde mental, com destaque para o atendimento psicológico 24 horas por telemedicina e o atendimento presencial no IClin Saúde Mental, localizado no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Todas essas modalidades de atendimento podem ser agendadas pelo aplicativo ou pelo telefone 0800 062 1920.

O serviço de telemedicina está disponível por meio do aplicativo ou site do Ipasgo Saúde, acessível em celular, tablet ou computador. Além da psicologia, também estão disponíveis consultas em clínica médica, pediatria e mais de 30 especialidades para agendamento. Já o IClin Saúde Mental reúne psiquiatria, psicologia e práticas integrativas, em estrutura com consultórios e equipe multiprofissional.

A psicóloga Eliany Matos, integrante da rede credenciada do Ipasgo Saúde, alerta que sinais como irritabilidade, alterações de humor, insônia e cansaço excessivo podem indicar a necessidade de apoio. “Quando o estresse e a sobrecarga emocional se tornam intensos, é essencial procurar ajuda psicológica para cuidar da própria saúde e bem-estar”, enfatiza.

Rede

Outra alternativa é a Rede Credenciada, que concentra os profissionais credenciados ao plano em hospitais, clínicas e consultórios. A lista está disponível no site e no aplicativo, e o agendamento pode ser feito pelo telefone 0800 ou pelo aplicativo, assim como nas demais modalidades.

De acordo com o presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Abadia, o objetivo é facilitar o acesso a diferentes modalidades de cuidado em saúde mental. “Nosso compromisso é oferecer atendimento humano e resolutivo, seja pela telemedicina, no IClin Saúde Mental ou na Rede Credenciada”, afirma.