iPhone 17 será lançado em setembro no Brasil; veja os preços estimados

A Apple, empresa norte-americana de tecnologia, já marcou a data de lançamento da sua nova linha de smartphones, o iPhone 17 será apresentado no dia 9 de setembro. Conforme divulgado pela revista Exame, as pré-vendas começam em 12 de setembro, enquanto a chegada às prateleiras está prevista para o dia 19.

No entanto, entre os brasileiros, o principal assunto não é a inovação tecnológica, mas sim o preço, o aparelho pode custar até o equivalente a dez salários mínimos no país.

Quanto deve custar o iPhone 17?

Nos Estados Unidos, os valores previstos são:

iPhone 17: de US$ 799 a US$ 849

iPhone 17 Air: entre US$ 899 e US$ 1.099

iPhone 17 Pro: de US$ 999 a US$ 1.049

iPhone 17 Pro Max: de US$ 1.199 a US$ 1.249

Com o dólar próximo de R$ 5,40, o modelo básico custaria em torno de R$ 4.300 na conversão direta. Mas, levando em conta impostos e taxas aplicados no Brasil, especialistas calculam que os preços devem variar entre R$ 5.000 e mais de R$ 10.000.

O que muda em relação à linha anterior

A nova geração traz mudanças importantes. O iPhone 17 Pro deixa de oferecer a versão com 128 GB e passa a ter 256 GB de armazenamento como padrão, o que deve elevar o valor inicial em cerca de US$ 50. Já o iPhone 17 Air chega como modelo ultrafino, substituindo o antigo Plus.

Outras melhorias esperadas incluem bateria de até 5.000 mAh no Pro Max e câmeras de 48 MP, capazes de gravar vídeos em 8K.