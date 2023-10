IPVA de 1,1 milhão de veículos vence nos próximos dias em Goiás

Termina neste mês de outubro o prazo para proprietários de 1.164.727 veículos licenciados em Goiás quitarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023. Para o final de placa 3, o vencimento será na próxima segunda-feira, 9. O calendário de pagamento do valor total do tributo e do licenciamento anual (CRLV) será até 20 de outubro para os outros finais, conforme a sequência de datas-limite divulgada pelo Governo de Goiás: final 4 (10/10); 5 (11/10); 6 (16/10); 7 (17/10); 8 (18/10); 9 (19/10) e 0 (20/10).

O calendário completo está disponível no site da Secretaria da Economia (economia.go.gov.br). Os donos de veículos que escolheram dividir o tributo em dez vezes também devem seguir as mesmas datas para quitar o parcelamento. Tanto os contribuintes que optaram pela cota única quanto os que parcelaram o imposto precisam acessar o site do Detran-GO (goias.gov.br/detran) e emitir apenas a cota única, que contém o saldo devedor.

Conforme explica o gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas, os valores arrecadados são destinados ao caixa do Estado “e utilizados de acordo com o orçamento e planejamento de políticas públicas do Executivo”. Há também repartição de 50% com o município de licenciamento.

Após o vencimento

Os donos de veículos com final de placa 1 e 2 tiveram até setembro para quitar o imposto em dia. Para pagamento após a data de vencimento, se o IPVA não estiver mais disponível no site do Detran, basta acessar o site da Secretaria da Economia (economia.go.gov.br), acessar o link IPVA, clicar em Débitos, informar a placa e o Renavam e emitir o Documento de Arrecadação.

Além de pagar juros e multa, o contribuinte inadimplente perde o direito a benefícios concedidos pelo governo estadual, como o desconto de até 10% para inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana e a redução de 50% para automóvel 1.0.

Quem tiver dúvidas sobre o IPVA pode acessar a seção de Perguntas e Respostas do site da Secretaria da Economia ou acionar a assistente virtual do IPVA, a Alice, no WhatsApp. Basta iniciar uma conversa com o número 62 99427-9777. A Alice traz mais informações sobre serviços do IPVA, como pagamento, compra e venda de veículos, processos tributários e dívida ativa.