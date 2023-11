Jataí recebe amanhã representantes de nove embaixadas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), coordenará a visita de representantes de nove embaixadas ao município de Jataí, no Sudoeste Goiano, amanhã. Os integrantes das missões diplomáticas de Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Filipinas, França, Hungria, Itália e Portugal conhecerão de perto a região mais dinâmica da produção agrícola goiana e as iniciativas estaduais que impulsionam a sustentabilidade do setor.

A visita será acompanhada pelo titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, que fará uma palestra sobre o agronegócio goiano e as ações do Governo de Goiás para estimular a produção sustentável no Estado. “A principal delas foi a criação do Programa Estadual de Bioinsumos, ainda em 2021. Muitos produtores goianos já estavam descobrindo os biológicos, mas, com o Programa Estadual, nós institucionalizamos este tema e Goiás se tornou uma verdadeira referência. Estamos montando uma rede de 13 unidades de pesquisa e transferência de tecnologias, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e democratizar o acesso aos bioinsumos. Queremos fazer de Goiás o maior ecossistema de inovação em biológicos do Brasil”, lembra ele.

Como resultado de um trabalho que envolve o Governo de Goiás e entidades do setor produtivo, o Estado tem recebido dezenas de missões diplomáticas nos últimos meses. Segundo a chefe de Gabinete da Seapa, Paula Coelho, o intuito é mostrar que Goiás vem se tornando uma potência cada vez maior no agro, mas com uma preocupação também crescente com a sustentabilidade. “Como as embaixadas levam estas impressões sobre o que veem aqui para seus países, esta é uma forma de divulgar a excelência da nossa produção para o mundo”, afirma.

Durante a visita a Jataí, os representantes estrangeiros receberão as boas-vindas do prefeito municipal, Humberto Machado, e participarão de um dia de campo na empresa Solubio. A Solubio detém atualmente a mais moderna fábrica de bioinsumos da América Latina e mantém em seu corpo técnico 30 pesquisadores com PhD e cinco com pós-doutorados. A empresa está avaliada em R$ 1 bilhão.