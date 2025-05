João Campos sanciona aumento do piso da Educação

O prefeito em exercício de Aparecida de Goiânia, João Campos, sancionou no final da tarde desta quinta-feira (15) a lei que concede reajuste de 6,27% aos professores da rede municipal de educação. A proposta, de autoria do prefeito Leandro Vilela, foi protocolada na Câmara Municipal na última segunda-feira (13) e aprovada pelos vereadores durante a sessão ordinária desta manhã. A nova legislação será agora publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município e terá efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2025.

“Estamos fazendo aqui em Aparecida uma gestão de responsabilidade e diálogo. Sempre conversamos abertamente com a categoria e expusemos o que tínhamos condições de ofertar por agora, que é o reajuste de 6,27%. Mas vamos continuar dialogando para no futuro atender todas as demandas da categoria”, afirmou João Campos. Os servidores da Educação no município estão em greve.

Com a nova legislação, o piso salarial dos professores com formação em nível médio e jornada de 40 horas semanais passa a ser de R$ 4.867,77. A lei também reestrutura a tabela de vencimentos da categoria e assegura que todos os profissionais da rede, inclusive os 21 que ainda recebiam abaixo do piso nacional, passem a ter salários superiores ao mínimo legal, considerando vencimentos e gratificações.

“Estamos cumprindo o que foi apalavrado com os professores. Nenhum educador em Aparecida vai receber menos que o piso. Mesmo diante das dificuldades financeiras que herdamos, com mais de R$ 500 milhões em dívidas, priorizamos o salário dos servidores, mantivemos tudo em dia e agora garantimos esse reajuste”, afirmou o prefeito Leandro Vilela, em declaração no último domingo (11).

Vilela também destacou que, além de quitar salários atrasados deixados pela gestão anterior, a atual administração está investindo na infraestrutura das escolas e CMEIs. “Educação é muito mais do que salário. Vamos trabalhar para tirar Aparecida das últimas posições no Ideb e garantir às nossas crianças uma educação pública de qualidade”, completou.

Com o novo reajuste, a média salarial da categoria da educação em Aparecida ultrapassa R$ 6.500, reforçando o compromisso da gestão com a valorização do magistério.

