José Eliton se filia ao PSB e não descarta ir às urnas pelo Governo de Goiás

O ex-governador José Eliton deixou o PSDB nesta quarta-feira, 30, e se filiou ao PSB, a convite do ex-governador e ex-presidenciável tucano Geraldo Alckmin (PSB). José Eliton não afirmou, ainda, se irá concorrer ao Palácio das Esmeraldas, à vice-governadoria ou mesmo a cargos no parlamento estadual ou federal.

O momento de filiações partidárias se encerra no sábado, dia 2, e segundo ex-tucano, ele irá conversar sobre definição de chapas apenas depois da janela fechada. Porém, os rumores são de que ele já dialoga sobre uma composição majoritária com o pré-candidato do PT ao Governo de Goiás, o ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) Wolmir Amador.