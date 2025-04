O deputado federal José Nelto (União Brasil) defenderá junto à sua base política o nome do secretário estadual de Infraestrutura, Adib Elias (MDB), como vice na possível chapa encabeçada por Daniel Vilela (MDB) ao governo de Goiás em 2026. Segundo Nelto, Adib reúne qualidades que complementam o perfil do atual vice-governador e é um dos quadros mais leais ao governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

“Eu e minha base de prefeitos e lideranças políticas iremos fazer campanha para que o secretário de Infraestrutura, Adib Elias, esteja presente na chapa proporcional como vice-governador de Daniel Vilela. Eles se completam. Daniel é jovem e Adib é experiente, além de ser homem da confiança do governador Ronaldo Caiado”, disse o deputado à Tribuna do Planalto. Ele ainda ressaltou que Adib coordenou a campanha de Caiado em 2018 e “nunca abandonou a base”.

Ao ser questionado sobre o fato de ambos estarem filiados ao MDB, José Nelto respondeu com uma metáfora. “A política é como a nuvem. Se eu olho agora, está de um jeito. Se eu olho daqui a alguns dias, o desenho já é outro.” Para o parlamentar, o cenário pode mudar até a definição das alianças, com possibilidades de fusões partidárias e rearranjos no grupo governista.

“A articulação política é grande. A base é ampla, ele pode ir para outro partido aliado. Ele seria bem-vindo ao União Brasil”, completou Nelto, indicando que a presença de Adib na chapa de Daniel não depende necessariamente da manutenção dos dois no mesmo partido.