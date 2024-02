Jovem de 24 anos morre afogado em represa de Nova América

Um jovem de 24 anos morreu após se afogar em uma represa de Nova América, no interior do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ceres, a vítima estava pescando com outros dois amigos quando foi buscar um objeto de pesca que caiu no meio da represa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Anápolis foi acionada nesta terça-feira (13) e localizou o corpo a cerca de quatro metros de profundidade.