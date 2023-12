Jovem morre ao cair de viadutoem Aparecida de Goiânia após briga e atropelamento

Na madrugada desta terça-feira, 19, um jovem perdeu a vida em Aparecida de Goiânia. O trágico incidente ocorreu durante uma briga e subsequente atropelamento. O local do ocorrido foi uma festa realizada em um posto de combustíveis no setor Garavelo, próximo ao Anel Viário.

Durante a briga, o jovem, identificado como Thiago Alves Lataliza, acabou sendo atropelado pelo motorista do veículo envolvido no conflito. A vítima, ao tentar fugir, caiu do viaduto, resultando em sua morte.

As autoridades, representadas pela Polícia Militar, intervieram prontamente, detendo o motorista e apreendendo o veículo. O delegado Barbosa, responsável pela investigação, está analisando se o incidente se caracteriza como um acidente ou um homicídio.

Thiago, de 25 anos e autônomo, não possuía histórico de conflitos, de acordo com relatos de amigos. Até o momento, a defesa do motorista não se pronunciou sobre o caso. A comunidade aguarda mais informações para entender os detalhes desse triste episódio.