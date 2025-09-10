search
Justiça

Júri absolve pai que viu filho ser atropelado e matou motorista

Ministério Público, responsável pela acusação, entendeu que não houve intenção de matar e agiu sob forte emoção


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/09/2025 - 14:31

pai que viu filho ser atropelado
Danilo, de 8 anos, estava com o pai e foi morto de forma violenta no canteiro da avenida (Foto: Reprodução)

O tribunal do júri absolveu o vendedor ambulante Dedilson de Oliveira Sousa, que viu o filho ser atropelado por um motorista bêbado, reagiu e o agrediu até a morte. Os jurados acataram a tese de não culpabilidade de Dedilson.

O atropelamento seguido de homicídio ocorreu no dia 17 de dezembro de 2022. De acordo com denúncia, Dedilson de Oliveira Souza, vendedor ambulante, reagiu violentamente após ver o filho de 8 anos, Danilo Pignata de Oliveira, morrer atropelado por um veículo conduzido por Francilei da Silva Jesus, que estaria embriagado.

O acidente ocorreu quando Francilei perdeu o controle do carro e atingiu pai e filho no canteiro central da Avenida Pirineus, esquina com a Avenida Anhanguera, em Goiânia. Em seguida, Dedilson teria impedido a fuga de Francilei e o agredido com socos, chutes e golpes de pedra na cabeça.

O homem chegou a ser socorrido, mas morreu dias depois no hospital. A cena foi registrada por câmeras de segurança e Dedilson acabou preso em flagrante pela Polícia Militar. O julgamento foi realizado pela 2ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida, em Goiânia.

O ambulante respondia por homicídio privilegiado e o próprio Ministério Público, responsável pela acusação, entendeu que não houve intenção de matar e agiu sob forte emoção, depois de ver o filho morrer de forma violenta. No carro de Francilei, de acordo com os autos, havia frascos de bebidas alcoólicas.

Veja também: Fux vota para anular ação penal sobre golpe acatando argumento de cerceamento de defesa

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Fux julgamento
Justiça

Fux vota para anular ação penal sobre golpe acatando argumento de cerceamento de defesa

10/09/2025
Flavio Dino
Justiça

Dino diz que STF não vai se intimidar com tweet de governo estrangeiro

09/09/2025
Vestbular UFG
Justiça

Justiça Federal garante direito de pessoas com TEA a participarem de vestibular da UFG

09/09/2025
fechamento lixões Goiás
Justiça

Justiça suspende lei estadual que prorrogava prazo para fechamento de lixões em Goiás

09/09/2025
júri Anápolis
Justiça

Júri de acusado de matar empresária em Anápolis é remarcado

08/09/2025
deflação alimentos
Economia

País teve deflação de 0,11% em agosto, puxada por queda em habitação e alimentação

10/09/2025
NASA
Curiosidades

NASA encontra possíveis sinais de vida antiga em rochas de Marte

10/09/2025
pai que viu filho ser atropelado
Justiça

Júri absolve pai que viu filho ser atropelado e matou motorista

10/09/2025
Abadia de Goiás
Segurança

Polícia Civil cumpre operação em clínica irregular em Abadia de Goiás

10/09/2025
Pesquisa