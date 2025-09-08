Júri de acusado de matar empresária em Anápolis é remarcado

O julgamento pelo tribunal do júri de Edney Pereira dos Santos, acusado de matar a ex-esposa, a empresária Regiane Pires da Silva, que estava previsto para esta quarta-feira (10), foi remarcado pela Justiça. Em respeito ao atestado médico apresentado pela defesa do réu, a juíza Nathália Bueno Arantes da Costa remarcou a sessão do júri popular para o dia 15 de setembro, a partir das 8h30.

O crime chocou a cidade no dia 28 de março de 2024 devido ao histórico de violência que antecedeu o assassinato. Em outubro de 2023, Regiane havia solicitado medida protetiva de urgência após relatar sucessivos episódios de agressões físicas e verbais praticados pelo então marido. Mesmo com a medida, a violência continuou. No início de 2024, ela ingressou com pedido de divórcio, decisão que não teria sido aceita por Edney.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia do crime o acusado entrou na loja SS Stilo Peças, de propriedade da vítima e localizada na Avenida São Francisco, por volta das 13h. Ele chegou a cumprimentar funcionários antes de se dirigir ao escritório de Regiane, onde iniciou uma discussão. Em meio ao conflito, teria dado um tapa no rosto da empresária e, logo em seguida, sacado uma arma de fogo, efetuando disparos que causaram sua morte.

Ainda segundo a acusação, Edney retornou ao local instantes depois para se certificar de que havia matado a ex-esposa. A motivação do feminicídio, considerada fútil, estaria ligada ao pedido de divórcio e à disputa pela divisão de bens do casal, entre eles duas lojas de peças automotivas — a SO SS Picup e a própria SS Stilo Peças.

