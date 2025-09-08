search
Justiça

Júri de acusado de matar empresária em Anápolis é remarcado

O crime chocou a cidade no dia 28 de março de 2024 devido ao histórico de violência que antecedeu o assassinato


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/09/2025 - 14:35

júri Anápolis
Edney será julgado pelo assassinato da ex-mulher (Reprodução)

O julgamento pelo tribunal do júri de Edney Pereira dos Santos, acusado de matar a ex-esposa, a empresária Regiane Pires da Silva, que estava previsto para esta quarta-feira (10), foi remarcado pela Justiça. Em respeito ao atestado médico apresentado pela defesa do réu, a juíza Nathália Bueno Arantes da Costa remarcou a sessão do júri popular para o dia 15 de setembro, a partir das 8h30.

O crime chocou a cidade no dia 28 de março de 2024 devido ao histórico de violência que antecedeu o assassinato. Em outubro de 2023, Regiane havia solicitado medida protetiva de urgência após relatar sucessivos episódios de agressões físicas e verbais praticados pelo então marido. Mesmo com a medida, a violência continuou. No início de 2024, ela ingressou com pedido de divórcio, decisão que não teria sido aceita por Edney.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia do crime o acusado entrou na loja SS Stilo Peças, de propriedade da vítima e localizada na Avenida São Francisco, por volta das 13h. Ele chegou a cumprimentar funcionários antes de se dirigir ao escritório de Regiane, onde iniciou uma discussão. Em meio ao conflito, teria dado um tapa no rosto da empresária e, logo em seguida, sacado uma arma de fogo, efetuando disparos que causaram sua morte.

Ainda segundo a acusação, Edney retornou ao local instantes depois para se certificar de que havia matado a ex-esposa. A motivação do feminicídio, considerada fútil, estaria ligada ao pedido de divórcio e à disputa pela divisão de bens do casal, entre eles duas lojas de peças automotivas — a SO SS Picup e a própria SS Stilo Peças.

Vereadores de Goiânia podem usar carro oficial para ir a 20 cidades da Região Metropolitana

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Rio Verde
Justiça

STF suspende ingresso em instituições municipais de ensino superior de Rio Verde e Mineiros

08/09/2025
Senado Ficha Limpa
Justiça

Eleições 2026: Senado aprova mudanças na Lei da Ficha Limpa

06/09/2025
Zanin julgamento Bolsonaro
Justiça

STF terá sessões extras para julgamento de Bolsonaro

06/09/2025
Projeto Raízes Kalungas do TJGO vence Prêmio Inovação do CNJ em Impacto Social
Justiça

Projeto Raízes Kalungas do TJGO vence Prêmio Inovação do CNJ em Impacto Social

05/09/2025
policial militar promoção bravura
Justiça

Policial militar que arriscou a vida tem direito a promoção por ato de bravura

03/09/2025
vagas emprego Aparecida
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta semana

08/09/2025
IFG Aparecida
Escola

IFG Aparecida abre inscrições para Curso Libras Básico I

08/09/2025
Joel Sant'Anna
Cidades

Morre em Goiânia o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga

08/09/2025
Filme goiano
Cultura

Filme goiano está entre os indicados para representar o Brasil no Oscar

08/09/2025
Pesquisa