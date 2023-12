Justiça aceita denúncia e prefeito de Iporá se torna réu

Naçoitan Leite também teve o pedido de prisão domiciliar negado. Ele segue internado em um hospital particular da cidade



Por Redação Tribuna do Planalto em 07/12/2023 - 14:48



A defesa do homem disse que vai responder à Justiça no prazo de 10 dias e ressalta que ele está internado com suspeita de infarto.