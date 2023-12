Naçoitan Leite é transferido para hospital e pede afastamento do cargo

Naçoitan Leite, prefeito de Iporá indiciado por tentar matar a ex-companheira e o namorado dela, foi transferido para um hospital da cidade após uma piora no quadro de saúde. Ele estava internado em uma UPA, teve febre e sentiu dores no peito e foi levado a um hospital particular de Iporá. Ele está sendo acompanhado por um cardiologista e vai ter de passar por exames.

Segundo apurou a TV Anhanguera, Naçoitan Leite protocolou na Câmara de Vereadores um pedido de licença para ficar afastado do cargo por 30 dias. O pedido vai ser analisado pelos parlamentares. Por enquanto, quem assume a prefeitura da cidade é a vice Maysa Cunha (Progressistas) que tomou posse após uma recomendação do Ministério Público.

Nas redes sociais, circulam convites para uma manifestação de apoio a Naçoitan.

Confira: