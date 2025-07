Justiça condena ex de Ana Hickmann a um ano de prisão por agressão

A Justiça de São Paulo condenou o empresário Alexandre Bello Correa a um ano de prisão, em regime aberto, por agressão contra a sua ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann. A informação foi passada pelo advogado dela, Roberto Leonessa, ao portal G1.

A sentença foi proferida pela juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher da capital paulista, com base na Lei Maria da Penha. Cabe recurso. A magistrada também determinou o pagamento de multa, no valor de R$ 10 mil, por danos morais sofridos pela apresentadora em decorrência da violência doméstica.

O G1 falou com Alexandre, que pediu para que o seu advogado fosse procurado para comentar o assunto. Em vídeo, o advogado Tiago Bunning disse que a condenação foi recebida com tranquilidade e vai recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

“A defesa de Alexandre Belo Correa recebe com tranquilidade a notícia da sentença proferida em seu processo, que lhe absolveu da principal imputação, aquela que mais lhe causava incômodo, a acusação de ter exposto o seu filho a uma situação vexatória ou constrangedora. E em relação ao segundo fato, a acusação do crime de lesão corporal, a defesa ressalta que a sentença impôs a pena no mínimo legal em um ano, a ser cumprida em regime aberto, mas substituiu essa pena por uma suspensão condicional da pena”, afirmou.

E ressaltou: “É importante esclarecer que Alexandre não será preso, não cumprirá uma pena de prisão, mas ainda assim a defesa, por acreditar em sua inocência, informa que irá recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo e continua acreditando que o Poder Judiciário irá reconhecer a sua inocência também em relação ao crime de lesão corporal”.

Agressão

A agressão de Alexandre contra a apresentadora ocorreu em novembro de 2023 em Itu, no interior do estado. Na época, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica e se separou dele.

Na delegacia, a apresentadora da TV Record contou que foi agredida e ameaçada pelo então marido na cozinha da casa onde moravam. O empresário teria pressionado Ana contra a parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas. Na sequência, Ana Hickmann conseguiu uma medida protetiva contra Alexandre por tempo indeterminado, que foi mantida pela Justiça na sentença de condenação do caso.

Por meio de nota ao G1, Ana Hickmann disse estar “aliviada que a Justiça foi feita” e satisfeita com a manutenção da medida protetiva.

