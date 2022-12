Justiça Eleitoral diploma eleitos para o próximo exercício

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, desembargador Itaney Francisco Campos, diplomou na manhã desta segunda-feira, 19, os eleitos para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. Os documentos os habilitam a tomar posse nos cargos no dia 1º de janeiro.

A cerimônia da diplomação foi realizada no Auditório Nobre do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE), com a presença das diplomandas e diplomandos, autoridades de todas as esferas no âmbito federal, estadual, municipal, forças policiais e convidados. A sessão solene foi aberta pelo presidente Itaney após a composição da mesa de honra. Em seguida, o Coral do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, sob a regência do maestro Sérgio de Paiva, a coordenação da coralista Liliane Perilo e a participação do tecladista Marcos Santos e do solista e tenor José Gomes Cares, apresentou o Hino Nacional Brasileiro e as músicas “Canção do Araguaia” e “Natal todo dia”.

Na sequência, foram diplomados os eleitos para deputado estadual, federal, senador, os suplentes de senador, o governador e o vice-governador.

O governador reeleito, Ronaldo de Ramos Caiado , que participou da solenidade por videoconferência, proferiu discurso de diplomação em que enalteceu a democracia, asseverando que “não existe nenhum outro regime político capaz de dar ao cidadão tamanha liberdade de se expressar e de defender suas ideias.” Declarando ser “um defensor intransigente da democracia”, o governador destacou ainda a importância do respeito ao resultado das urnas: “O Brasil precisa de paz. Qualquer ruptura social provocada pelo descumprimento das regras democráticas poderá provocar sequelas irreparáveis e um sofrimento maior aos mais vulneráveis.”

Caiado também prometeu continuar trabalhando com respeito ao dinheiro público, o que foi fundamental para a recuperação das finanças de Goiás. “Conseguimos reequilibrar as finanças do estado e não atrasamos repasses de duodécimos aos demais Poderes e nem os salários dos servidores públicos”, pontuou. “Goiás hoje é referência nacional pelos resultados obtidos, dando uma oxigenada em vários setores, tendo uma educação pública de qualidade, saúde pública regionalizada e uma segurança pública que é referência em números em todo o país”, concluiu.

A diplomação referenda, além da vitória de Caiado, a escolha de Daniel Vilela para o cargo de vice-governador. Nascido em Jataí, o político de 39 anos é filho do ex-governador Maguito Vilela e terá a tarefa de auxiliar a gestão na execução das políticas públicas até 2026. “Serão missões em todas as áreas, aquilo que o governador entender que eu tenho competência, vou fazer. Sempre que chamado, estarei presente e com toda disposição para trabalhar”, disse.

Antes de encerrar a cerimônia, o desembargador-presidente Itaney Francisco Campos discursou, agradecendo todos os atores envolvidos na realização do processo eleitoral. “Às portas da conclusão deste laborioso e desafiador processo eleitoral, como presidente da Corte Eleitoral, eu gostaria de expressar formalmente minha profunda gratidão e reconhecimento a todos que contribuíram para o sucesso desta importante missão. Este impressionante esforço integrado e harmonioso de agentes diversos envolvidos na preparação, organização e realização do pleito assegurou a autêntica expressão da democracia”, relatou o presidente.

De acordo com o desembargador Itaney, “em um ano em que a desinformação foi amplamente compartilhada pelos algoritmos das redes sociais, disseminando um cipoal de afirmações amparadas em vento, venceu a verdade, triunfou a democracia. A mais expressiva comprovação da fidedignidade do processo eleitoral foi emanada do próprio eleitor, que demonstrou sensibilidade para com a marcha da história, refutando a possibilidade de um cenário de retrocesso.”

“Hoje é um dia de celebração”, manifestou ainda o presidente, em seu discurso, acrescentando: “Celebramos a esperança em dias melhores. Comemoramos a vitória consagrada nas urnas, brindamos às escolhas legítimas da população goiana, manifestada democraticamente em sufrágio periódico, direto e igualitário.”

Aos diplomandos e diplomandas, o representante da Corte Eleitoral conclamou “que pautem sua atuação pública pelos princípios da ética e probidade e que norteiem seus projetos pelo bem comum, desenvolvendo políticas de interesse coletivo, em que a prioridade seja a promoção da redução das desigualdades sociais e econômicas entre os diversos segmentos da nossa população.”

Mesa de Honra

Compuseram a mesa de honra o presidente do TRE-GO, desembargador Itaney Francisco Campos; a desembargadora Amélia Martins de Araújo, vice-presidente e corregedora da Corte Eleitoral; o governador reeleito do estado de Goiás, Ronaldo de Ramos Caiado, que participou por meio de videoconferência, por motivo de força maior; o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos França; o deputado estadual Cairo Salim, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissauer Vieira; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, desembargador Daniel Viana Júnior; o presidente do TCE, Conselheiro Edson José Ferrari; o presidente eleito para o biênio 2023/2024 do TCE, Saulo Marques Mesquita; a vice-presidente e corregedora do TRE-GO, desembargadora; os juízes-membros do TRE-GO, Laudo Natel Mateus, Juliano Taveira Bernardes, Mônica Cezar Moreno Senhorelo, Ana Cláudia Veloso Magalhães e Adenir Teixeira Peres Júnior; o procurador regional eleitoral Célio Vieira da Silva e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, Rafael Lara Martins.

Suplentes

Em razão da capacidade limitada do auditório, foram diplomados na ocasião apenas os candidatos eleitos e os suplentes do cargo de senador.

Os três primeiros suplentes de deputados federais e estaduais poderão apresentar requerimento ao protocolo geral do TRE-GO solicitando o respectivo diploma a partir de 07/01/2023, o qual será expedido desde que julgadas suas respectivas contas de campanha.

Os demais suplentes, após terem suas contas julgadas, poderão acessar seus diplomas pelo Sistema DiplomaNet, os quais serão disponibilizados por lote, na medida em que as contas forem julgadas.

Para saber quem são os eleitos e suplentes, consulte o Divulgacand.