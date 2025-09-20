search
Justiça

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora

Decisão autoriza terceiros a produzir medicamento


Agência Brasil Por Agência Brasil em 20/09/2025 - 09:15

Foto: © Cristian Camilo/Divulgação

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) publicou nesta sexta-feira (19) decisão que autoriza terceiros a produzir medicamentos à base de liraglutida. Entre eles, estão as “caneta emagrecedora” que combatem a obesidade e o diabetes tipo 2.

Segundo a Justiça, não há direito de extensão do prazo da patente da substância (PI0410972-4), como desejava a empresa Novo Nordisk, responsável pela caneta emagrecedora Saxenda.

medida atende ao pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para suspender decisão de primeira instância que havia estendido a duração da patente.

De acordo com o INPI, a decisão ganha relevância em meio à preocupação com desabastecimento de medicamentos. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu edital para registros de produtos à base de semaglutida, reforçando a necessidade de ampliar a oferta no mercado.

Segundo o INPI, o entendimento do TRF1 segue a linha do Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2021, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529, declarou inconstitucional a prorrogação automática de patentes e fixou em 20 anos o prazo máximo de vigência, contado a partir do depósito.

Para o INPI, a decisão reafirma a segurança jurídica e a previsibilidade no sistema de propriedade industrial, garantindo a função social da patente, a livre concorrência e o acesso da população a medicamentos mais acessíveis.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a empresa Novo Nordisk. A empresa enviou a seguinte nota:

“Causou estranheza à Novo Nordisk que o INPI tenha pleiteado à justiça, em suas razões de apelação, o reconhecimento de suposto direito de livre comercialização de produtos em favor de terceiros, bem como tenha opinado através de comunicado em seu site oficial sobre suposto risco de desabastecimento de medicamentos GLP-1 no mercado brasileiro, matéria de competência da ANVISA. O INPI deveria manter-se focado em prestar seus serviços de forma eficiente, promovendo o respeito à propriedade industrial e um ambiente pró-inovação no país. O INPI é um órgão de natureza técnica, cuja atuação no exame de patentes deve ser adstrita ao cumprimento dos requisitos legais, não deve ser pautada por políticas públicas de nenhum setor industrial específico”.

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde
Justiça

PRF apreende 50 celulares durante fiscalização na BR-060 em Rio Verde

19/09/2025
Operação Envio Legal combate fraude na venda de eletrônicos em Goiânia
Justiça

Operação Envio Legal combate fraude na venda de eletrônicos em Goiânia

19/09/2025
PF deflagra operação e prende foragido por homicídio em Goiás
Justiça

PF deflagra operação e prende foragido por homicídio em Goiás

19/09/2025
Avenida Fued José Sebba
Justiça

Justiça determina suspensão de construções na Avenida Fued José Sebba sem estudos técnicos

18/09/2025
STJ perícias médicas
Justiça

STJ autoriza retomada de perícias médicas pelo Sesi na prefeitura de Goiânia

17/09/2025
Mutirão para todos leva serviços de saúde à Região Norte de Goiânia
Cidades

Mutirão para todos leva serviços de saúde à Região Norte de Goiânia

20/09/2025
Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora
Justiça

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora

20/09/2025
Sol em Goiás
Cidades

Descubra se chove hoje em Goiânia: confira a previsão do tempo

20/09/2025
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 40 milhões
Economia

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 40 milhões

20/09/2025
Pesquisa