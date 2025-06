Justiça suspende criação de taxa da Saneago em Goiânia após denúncia de irregularidades na Câmara

A Justiça de Goiás suspendeu, nesta terça-feira (25), os efeitos do projeto que cria a Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF), em repasse maior a ser feito pela Saneago à Prefeitura de Goiânia para regulação. A proposta, prevista no Projeto de Lei Complementar nº 25/2024, também altera pontos do Código Tributário Municipal, e foi alvo de críticas por supostas manobras regimentais durante sua tramitação na Câmara.

A decisão liminar atende ao pedido do vereador Lucas Vergílio (MDB), que apontou vícios no rito legislativo, especialmente durante a votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE).

“A Câmara tem um rito a ser seguido. Se esse rito é quebrado para aprovar um projeto a qualquer custo, isso fere o processo legislativo e coloca em risco a segurança jurídica das leis da nossa cidade. Essa decisão da Justiça é uma vitória da transparência e da legalidade”, afirmou o vereador.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, enfrentava críticas desde sua tramitação nas comissões. A principal controvérsia surgiu na votação da CFOE, que aprovou parecer favorável ao texto após uma recontagem de votos e mudança de posição do vereador Anselmo Pereira (MDB).