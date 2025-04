O vereador Lucas Kitão (União Brasil) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Goiânia, nesta terça-feira (15), para defender as ações implementadas pelo prefeito Sandro Mabel (União Brasil) na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Segundo o parlamentar, a atual administração da empresa rompeu com práticas antigas de influência política e passou a ser conduzida com critérios de gestão técnica e foco em resultados.

Sem citar nomes, Kitão fez referência a movimentações ocorridas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na segunda-feira (14), que, segundo ele, refletem a insatisfação de grupos que perderam espaço na estrutura da companhia. “O que vimos na Assembleia foi um teatro. Não dá para comparar a gestão do prefeito Sandro Mabel com a anterior. É a primeira vez que se faz uma auditoria completa nos contratos da Comurg. O prefeito vai entregar a companhia com superávit este ano”, afirmou.

De acordo com o vereador, desde o início da gestão Mabel houve uma redução expressiva no número de cargos comissionados, que caíram de 554 para 106. A estrutura de diretorias também foi enxugada, passando de sete para três. Essas mudanças, segundo ele, já representam uma economia mensal de R$ 9 milhões na folha de pagamento da empresa.

Kitão também destacou que a campanha de Mabel ao Paço Municipal foi marcada por recusa a alianças condicionadas à manutenção de cargos na companhia. “A Comurg não é espaço para negócio. Desde a campanha, o prefeito deixou claro que não aceitaria apoios que exigissem controle político da empresa. Fomos para a urna na raça. Lá agora é uma empresa, não um cabide de emprego”, declarou.

O parlamentar reiterou que a gestão Mabel tem adotado um “pente-fino” nos contratos e despesas da companhia, com o objetivo de reestruturar a entidade e garantir maior eficiência na prestação dos serviços urbanos à população.