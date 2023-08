Lançado programa de prevenção de violência nas EFGs

O Governo de Goiás lançou, nesta segunda-feira (21), o programa Levemente, direcionado as Escolas do Futuro de Goiás (EFGs). O objetivo é garantir o bem-estar e a segurança dos estudantes goianos. “Estamos somando as ferramentas e os estudos para garantir a segurança e a boa formação socioemocional dos nossos alunos”, apontou Vilela, que enfatizou ainda como o programa coloca o estado na vanguarda das ações de prevenção à violência nas escolas com esse programa pioneiro. “Goiás se destaca ao agir com toda a inteligência para mitigar os riscos de extrema violência, como as que aconteceram no passado. Hoje, lançamos uma alternativa fruto de estudos e de pesquisas com professores renomados mundialmente. Goiás, mais uma vez, dá um passo à frente para que a gente possa ter aqui um ambiente escolar seguro, adequado aos alunos e aos professores”, destacou o vice-governador, Daniel Vilela.

A primeira etapa do programa será implantada nas Escolas do Futuro de Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto, mas objetivo é expandir para todas as unidades EFGs do estado. O programa visa construir um ambiente acolhedor para os alunos, além de instrumentalizar formas de detectar e prevenir possíveis casos de violência na comunidade escolar.

O titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), José Frederico Lyra Netto, ressalta que o programa, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e com a Universidade de Harvard, é voltado para coibir casos de violência dentro dos portões da escola. “Dentro das escolas o nosso objetivo é trabalhar o desenvolvimento emocional dos alunos e prevenir comportamentos extremos”, ressaltou Lyra Netto.