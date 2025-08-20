Lançamento do Comitê Pró-Instituto Nacional do Cerrado reúne governo, universidades e sociedade em Brasília

O lançamento do Comitê Pró-Instituto Nacional do Cerrado ocorreu nesta quarta-feira, 20, em Brasília, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB). A articulação reuniu representantes do governo federal, pesquisadores e dirigentes de Instituições de Ensino Superior de Goiás, como a Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Catalão (UFCat), Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Instituto Federal de Goiás, além de universidades e institutos federais de todo o país, com o objetivo de viabilizar a criação do Instituto Nacional do Cerrado.

O Comitê é uma articulação nacional que une universidades, institutos de pesquisa e sociedade civil para a criação do Instituto, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O futuro órgão terá como missão ser centro de excelência em pesquisa, inovação, monitoramento ambiental e promoção da bioeconomia, buscando soluções sustentáveis e integradas para enfrentar os desafios que ameaçam o segundo maior bioma do Brasil.

Durante o evento, a vereadora Kátia (PT), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Goiânia, destacou o papel estratégico do Cerrado e anunciou que a Câmara será signatária do documento de criação do Instituto, por meio de seu presidente, Romário Policarpo. Ela ressaltou a importância da participação municipal na preservação do bioma, responsável por 24% do território nacional e pelas nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras, mas que enfrenta pressões do desmatamento, queimadas e expansão agrícola.

Para Kátia, o lançamento do Comitê e a futura criação do Instituto representam avanços decisivos na preservação do Cerrado. Com o apoio da Câmara de Goiânia e a participação de instituições goianas de ensino e pesquisa, a iniciativa pretende fortalecer a rede científica e política, ampliar a bioeconomia e dar visibilidade ao bioma, que será tema central da COP 30, em 2025, em Belém.

