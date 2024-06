Leandro Vilela espera conversa com Vilmar e diz que vai atuar como ‘conciliador’

O ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB) e agora pré-candidato a prefeito na base caiadista, em Aparecida de Goiânia, disse que espera uma conversa com o prefeito Vilmar Mariano (União Brasil) ainda esta semana, além de atuar de forma conciliatória nesse momento de divisão no grupo. A declaração foi dada à coluna Giro, do jornal O Popular, nesta segunda-feira (24).

“Eu recebi como missão e atuo como conciliador, agregador, como sempre fez Maguito Vilela e também é meu estilo. Liguei para o prefeito Vilmar ainda na sexta, quando foi muito gentil e cortês, e devemos conversar esta semana”, destacou.

Ele disse que está otimista com relação ao projeto e tem expectativa de que todos estejam juntos. “Não tenho a menor dúvida de que o sucesso será alcançado com o conjunto do grupo unido, com um projeto macro, em prol da cidade e da história que Maguito iniciou, seguido por Gustavo Mendanha e por Vilmar”, salientou.

O comunicado de que Vilmar não seria o candidato da base caiadista em Aparecida foi feito na última sexta-feira (21) pelo próprio governador Ronaldo Caiado (União Brasil), em reunião no Palácio das Esmeraldas. Na sequência, ele convocou reuniões com vereadores da base, secretários e partidos aliados para avaliar o futuro. O clima foi tenso.