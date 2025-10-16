search
Leandro Vilela pede à Saneago agilidade na recuperação de asfalto após obras

Companhia informou que vai reforçar planejamento com as terceirizadas para garantir reparos de qualidade, sincronizar os serviços e reduzir passivos de intervenções em Aparecida


16/10/2025

Leandro Vilela Saneago
Leandro Vilela e o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski: agilidade na recuperação do asfalto após obras (Foto: Jhonney Macena)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, se reuniu nesta quarta-feira, 15 de outubro, com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, e a equipe técnica da companhia para cobrar agilidade e qualidade na recuperação do asfalto após intervenções nas redes de água e esgoto em ruas e avenidas do município. O gestor estava acompanhado do secretário de Infraestrutura, Alfredo Soubihe e do chefe de gabinete, Hans Miller.

“Nós estamos sofrendo muito em Aparecida com essa questão. As equipes fazem o corte, mas muitas vezes não recuperam da forma correta. Há locais em que o mesmo trecho já foi aberto e remendado várias vezes, e mesmo assim continua malfeito. O cidadão quer ver a rua arrumada, não importa quem fez o serviço. Então, tem que ser feito com qualidade e agilidade”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

A Saneago explicou que o objetivo das obras é melhorar a infraestrutura de rede, reduzindo perdas de água por vazamentos e rompimentos, e que vai organizar com as empresas terceirizadas a execução mais rápida e eficiente dos reparos, evitando que os serviços fiquem para trás.

O prefeito também reforçou a necessidade de uma cronologia mais eficiente na execução das obras, com sincronização entre as frentes de serviço, para evitar que as vias fiquem abertas por longos períodos.

“É importante ter planejamento, uma sequência ordenada. Se abriu hoje, tem que saber quando vai fechar. O trabalho precisa ser sincronizado entre todos os envolvidos para evitar transtornos e garantir um resultado definitivo”, pontuou.

O presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, informou que o contrato com a empresa responsável pelos reparos foi firmado em agosto de 2022, com vigência até 2027, e abrange a recomposição asfáltica após obras de manutenção e expansão das redes. Atualmente, o passivo médio é de cerca de 300 pontos de reparos em aberto no município, embora possam existir locais pontuais que ficaram para trás nas medições mais recentes.

Durante a reunião, a equipe técnica da Saneago apresentou detalhes sobre os serviços de manutenção e melhoria das redes de água, que frequentemente exigem abertura do asfalto para intervenções corretivas e preventivas. O objetivo é garantir a eficiência do sistema e reduzir a ocorrência de vazamentos e rompimentos, que acabam demandando novas recomposições.

Ricardo Soavinski afirmou que a companhia já readequou o planejamento e aumentou o número de equipes de campo, o que tem permitido reduzir gradualmente o passivo de serviços.

“Eram quatro equipes e ampliamos para cinco. Já conseguimos ver uma queda no número de reparos pendentes. Também estamos reorganizando o trabalho priorizando as áreas de maior fluxo, como avenidas, para que, quando houver necessidade de abrir o asfalto, o fechamento seja feito logo em seguida, com controle e acompanhamento mais rigoroso”, explicou Soavinski.

O presidente reforçou que o objetivo da companhia é atender de imediato as demandas menores, enquanto avança na execução dos reparos de maior complexidade e na conclusão do passivo histórico.

O prefeito ressaltou ainda ao final que a secretaria de Infraestrutura de Aparecida acompanhará os trabalhos para assegurar que os serviços sejam executados com qualidade, planejamento e agilidade, garantindo segurança e conforto à população.

Pesquisa