Lei proíbe músicas de ‘baixo calão’ em carreta furacão e trenzinho da alegria, em Goiânia

O funcionamento dos tradicionais trenzinho da alegria e carreta furacão em Goiânia estão sujeitos a novas regras, inclusive de horário de atividade. A lei que regulamenta esses instrumentos de entretenimento foi publicada na terça-feira (14) no Diário Oficial do Município. Ela traz uma série de regras que os veículos deverão seguir, como a proibição de reprodução de músicas de baixo calão (racistas, de cunho sexual ou que promovam violência).

A lei é de autoria do vereador Geverson Abel (Republicanos). Depois de aprovado pela Câmara Municipal, o projeto foi vetado integralmente pelo prefeito Sandro Mabel, mas a Câmara Municipal derrubou o veto e promulgou a norma. De acordo com as novas regras, será obrigatório que os veículos sejam submetidos a licenciamento semestral pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) para circularem.