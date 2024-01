Lenda do futebol, Zagallo morre aos 92 anos no Rio de Janeiro

Único tetracampeão mundial de futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo morreu no Rio de Janeiro, aos 92 anos, na noite de ontem. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-jogador. Zagallo é uma das maiores lendas do futebol brasileiro.

Zagallo estava internado desde o fim de dezembro em um hospital do Rio de Janeiro. De acordo com o Globo Esporte, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

“É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo”, diz a nota publicada pela família.

“Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa”, conclui a nota.