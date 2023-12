Leo Chaves se apresenta no Natal do Bem, neste fim de semana

O cantor sertanejo Leo Chaves é a grande atração do Natal do Bem do Governo de Goiás, neste fim de semana. O músico se apresentará duas vezes no domingo (10/11): o primeiro show será realizado a partir das 8h, na tradicional distribuição de 21, 5 mil brinquedos, no Ginásio Goiânia Arena, e às 20h, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A festa é a segunda maior celebração natalina do Brasil, a maior do Centro-Oeste e a única que é totalmente gratuita.

O sertanejo trará ao público músicas do seu novo DVD solo, Retorno, assim como grandes sucessos que marcaram os seus mais de 20 anos de dupla com o irmão, Victor. Fada, Fotos, Borboletas, Tem Que Ser Você e Deus e Eu no Sertão estão entre as canções destaques na carreira do artista.

Mais atrações

Outros artistas também sobem ao palco do Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), neste fim de semana. Na sexta-feira (08/12), a Orquestra Jovem Arte Viva, do Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, apresentará um diversificado repertório musical.

No sábado (09/12), o público poderá assistir o concerto natalino do Grande Coral de Natal. O grupo surgiu em 2023, por iniciativa do maestro Isak Lucena dos Santos, em Natal-RN, e conta com mais de 200 pessoas.