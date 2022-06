Lissauer vai ao interior em busca de apoio

Buscando consolidar-se como o nome da base ao Senado, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e pré-candidato ao Senado, Lissauer Vieira (PSD), cumpriu mais uma extensa agenda de compromissos pelo interior do estado. Ele participou do 3º Encontro Regional do União Brasil e partidos aliados, em Trindade; prestigiou o encerramento da 18ª Festa de Peão de Boiadeiro de Itaberaí, e, em pleno domingo, foi até Piranhas, na região oeste, onde, além de destinar uma emenda de sua autoria no valor de R$ 200 mil para o custeio da saúde, ainda participou das festividades em louvor ao padroeiro Santo Antônio.

Ele foi ao município para fazer a entrega simbólica da emenda parlamentar. O recurso, que já foi repassado para a prefeitura municipal, contribuirá para o atendimento de demandas importantes da saúde. “Fizemos questão de vir até aqui, na região oeste do nosso estado, para prestigiar essa belíssima festa em louvor a Santo Antônio e também entregar nas mãos do prefeito essa emenda de R$ 200 mil que, inclusive já está paga, para ajudar no custeio da saúde do município. E seguiremos assim, sempre comprometidos com as demandas da nossa sociedade, sobretudo, aqui de Piranhas, essa cidade forte, muito bem administrada e que sempre nos recebe tão bem. Contem sempre conosco”, destacou Lissauer.

Por sua vez, o deputado Chico KGL, que também representa a região, ressaltou a importância do recurso destinado pelo presidente da Alego para a cidade e reiterou, ainda, seu total apoio à pré-candidatura de Lissauer. “É uma alegria estar aqui prestigiando esse momento ao lado do nosso presidente Lissauer”. Já o prefeito Marco Rogério agradeceu ao presidente da Alego pela sensibilidade e por toda atenção às demandas do município. Para ele, Lissauer é “político diferenciado, um homem que está junto com o povo”. “Só temos a agradecer por mais essa emenda e por tudo o que ele tem feito por Piranhas”, declarou o prefeito.

Encontro

O 3º Encontro Regional do União Brasil e partidos aliados, em Trindade, reuniu milhares de pessoas de todo o estado. Ao lado do governador e pré-candidato à reeleição, Ronaldo Caiado, do pré-candidato a vice, Daniel Viela, e de dezenas de autoridades, Lissauer reforçou o seu compromisso com o projeto caiadista, assim como com sua pré-candidatura ao Senado Federal.

“Junto ao governador Ronaldo Caiado nós ajudamos a transformar esse estado, a reequilibrar as finanças e a preparar Goiás para o futuro. Teremos, sem dúvidas, mais quatro anos de desenvolvimento, de obras e de vultosos investimentos em todas as áreas e pode ter certeza, governador, eu quero estar ao seu lado nos próximos quatro anos ajudando, lá no Senado Federal, a colocar o nosso estado nos trilhos do progresso e da transformação. Conte comigo”, declarou Lissauer.

Itaberaí

Dando sequência à extensa agenda, o presidente da Alego prestigiou o encerramento da 18ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itaberaí. Junto da prefeita Rita de Cássia, do ex-deputado Jean Carlo e de várias autoridades, Lissauer participou da abertura oficial do último dia do rodeio e destacou a importância do retorno das festas agropecuárias para a economia dos municípios.

“É muito bom ver os nossos eventos agropecuários retornando, alegrando toda a população e movimento a economia das nossas cidades. Parabéns a prefeita Rita de Cássia e a todos os organizadores por essa brilhante festa que, além de valorizar as nossas tradições, ainda gerou emprego e renda para todos os itaberinos”, disse.