Lissauer Vieira busca apoio de profissionais da Educação

Referendada por prefeitos e vereadores do estado, a pré-candidatura de Lissauer Vieira (PSD) ao Senado Federal também tem buscado conquistar o respaldo popular e a ampla aprovação de diversos segmentos da sociedade. O parlamentar participou, na noite de quarta-feira, 22, em Goiânia, de mais um encontro com profissionais da Educação, desta vez, com representantes de 26 municípios goianos.

Ao lado de coordenadores regionais de Educação, professores, gestores escolares e servidores da pasta, o presidente da Alego respondeu a uma série de questionamentos e pautas relacionadas à categoria. Entre elas, valorização dos profissionais, investimentos em infraestrutura, plano de carreira, piso nacional do magistério e outras questões e, em todas elas, Lissauer procurou debater as soluções. Segundo o deputado, a educação precisa estar sempre como prioridade de qualquer gestor público.

“O que foi feito em Goiás nestes últimos anos talvez jamais tenha sido visto no Brasil. São vultosos investimentos na Educação do nosso estado e isso porque nós, da Assembleia, conseguimos dar governabilidade ao governador. Mas entendo que precisamos avançar cada vez mais, valorizando nossos profissionais, ouvindo e debatendo com seriedade todas essas demandas e buscando soluções para todas elas. E esse é o meu compromisso com todos vocês. A educação é e vai continuar sendo prioridade dentro de toda a minha atuação política. Podem contar comigo”, afirmou.

“Inédito”

Ressaltando a importância do evento e a abertura do deputado aos profissionais de toda a comunidade escolar do estado, a coordenadora regional de Educação de Inhumas, Thais Monturil, destacou que o debate com todos os servidores da pasta é algo inédito em Goiás. “O deputado Lissauer tem dado voz aos educadores, professores, gestores e isso é algo inédito no estado. Estamos todos muito felizes por ter esse espaço”, frisou.

Da mesma forma, a coordenadora regional de Educação de Goiânia, Enicleia Morais, classificou o encontro como um “gesto soberano de democracia”. “Nós acreditamos que a educação é o alicerce de todas as coisas e saber que o deputado Lissauer veio aqui prontamente para ouvir os nossos anseios, saber quais são as nossas necessidades enquanto categoria nos engrandece e nos traz a certeza de que ele realmente é um parceiro da Educação”, definiu.

Além de Goiânia, compareceram ao evento representantes de 26 municípios goianos: Inhumas, Araçu, Brazabrantes, Caturaí, Povoado de Vila Nova (distrito de Leopoldo de Bulhões), Damolândia, Goianira, Itauçu, Nova Veneza, Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Taquaral de Goiás, Trindade, Abadia de Goiás, Anicuns, Avelinópolis, Campestre de Goiás, Guapó, Posselândia, Santa Bárbara de Goiás, Piracanjuba, Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Cromínia, Mairipotaba e Professor Jamil.