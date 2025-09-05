Livro de contos “De Goiânia e redondezas” é lançado na Adufg

O livro “De Goiânia e redondezas”, pela editora Trilhas Urbanas, será lançado nesta sexta-feira, às 19 horas, na Adufg-Sindicato (9ª Avenida, nº 193, Setor Leste Vila Nova). Coordenada pelo cientista político Pedro Célio, a obra mescla personagens fictícios com a história da capital e de cidades próximas, com direito a assombrações, famoso bordel do início de Goiânia, capiaus e matutos, migrantes.

Além de Pedro Célio, com o conto Reencontro, o livro traz textos de Antenor Pinheiro, Eguimar Chaveiro, Gustavo Coelho, Hamilton Carneiro, Léo Pereira, Ranon Machado e Túlio Fernando Mendanha. “De Goiânia e redondezas” nasceu da reunião desse grupo de profissionais, que são referência em suas áreas de atuação, para elaborar o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Eles decidiram reunir o conhecimento técnico e as várias histórias da construção desse conglomerado urbano para ambientar seus contos.

“Em cada conto, autores imaginaram personagens e tramas, só que inseridas em situações ou em locais da realidade, alguns do passado outros contemporâneos”, diz o sociólogo e cientista político Pedro Célio, coordenador da obra. “No resultado encontramos casos do passado que viraram lendas ou relatos míticos e também narrações envolvendo temas extremamente atuais”.

Diálogos

O grupo de autores começou a se reunir para a elaboração do Plano de Desenvolvimento da RMG, que será entregue pela Universidade Federal de Goiás (UFG) ao governo estadual para ser enviado, em forma de projeto de lei, à Assembleia Legislativa. Pedro Célio conta que a chave do trabalho foi eminentemente técnica. “Ao lado dos estudos, pesquisas e muito diálogo com as comunidades sobre a intensa unificação territorial, econômica e institucional dos municípios ao redor da Capital, tivemos o insight de realçar traços culturais e históricos relevantes no processo, a nosso ver também explicativos dessa unificação”, relata.

“Recorremos aos técnicos das prefeituras para nos apresentar pessoas dedicadas a refletir e escrever sobre os modos de vida, os hábitos, a linguagem e, mesmo, aos causos e lendas de suas respectivas localidades. São elas que escrevem o livro, convertendo as suas percepções desses aspectos em ficção, no gênero contos”, analisa. Como resultado, os autores encontraram casos do passado que viraram lendas ou relatos míticos e também narrações envolvendo temas extremamente atuais.

