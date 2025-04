Lojistas da 44 fazem ato em apoio à retirada de camelôs: “também somos trabalhadores”

Lojistas da Região da 44 se reuniram, neste sábado (5), em ato de apoio à intervenção da Prefeitura de Goiânia para retirar os camelôs das calçadas e ruas da região. Em vídeo publicado nas redes sociais, cerca de 300 empresários agradecem ao prefeito Sandro Mabel (UB) e defendem continuidade da organização do local.

“Estamos aqui em apoio do prefeito Sandro Mabel em relação às atitudes que ele tem tomado aqui na Região da 44”, afirmou o porta-voz do movimento, considerando que eles não são contrários ao trabalho, mas que deve ocorrer de forma ordeira e legal.

“Nós, lojistas, somos trabalhadores. Nós também estamos exercendo nosso direito de trabalho, nós pagamos impostos e queremos investimentos para a Região da 44”, afirmou Wesley Almeida.

O presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Sérgio Naves, reforça que a proibição da permanência de ambulantes na região tem o total apoio dos comerciantes legais.

“O diálogo com os ambulantes para que trabalhem em uma área com dignidade, seja nas galerias por meio do aluguel social ou em bancas da Feira Hippie, vêm acontecendo desde setembro de 2024. Não foram pegos de surpresa”, disse.

Nos últimos dias, vendedores ambulantes têm feito manifestações no local, depois que a administração intensificou fiscalizações no local e propôs a transferência dos trabalhadores para a Feira Hippie. Eles acusam os lojistas de provocarem a reação do Paço.

Na última semana, a Prefeitura de Goiânia descartou qualquer possibilidade de prorrogação do prazo para a retirada de ambulantes da Região da 44, e reforçou a fiscalização nesta semana.