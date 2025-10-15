Lotofácil 3512: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,8 milhão; veja números sorteados

O concurso 3512 da Lotofácil foi sorteado na noite desta terça-feira (14), em São Paulo, e premiou duas apostas que acertaram as 15 dezenas sorteadas. Cada uma vai receber R$ 792.639,19, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22.

Além das duas apostas principais, 186 bilhetes acertaram 14 números, com prêmio individual de R$ 1.787,08. Outras 7.048 apostas fizeram 13 acertos e levam R$ 35,00 cada. Já 94.237 apostadores garantiram 12 acertos (R$ 14,00), e 524.639 apostas foram premiadas com R$ 7,00 por 11 dezenas.

⸻

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil, de número 3513, será realizado nesta quarta-feira (15), às 20h, também em São Paulo. O prêmio estimado é novamente de R$ 1,8 milhão.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas de todo o país, no site oficial das Loterias Caixa (loterias.caixa.gov.br) ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

O valor mínimo da aposta, com 15 números, é de R$ 3,50. Já quem quiser aumentar as chances de vitória pode marcar até 20 dezenas, pagando R$ 54.264,00.

⸻

Como resgatar o prêmio

Os prêmios da Lotofácil podem ser retirados em qualquer agência da Caixa ou lotérica credenciada, dependendo do valor:

• Até R$ 2.428,79: pagamento direto nas lotéricas ou nas agências da Caixa.

• Acima de R$ 2.428,80: o resgate deve ser feito exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação do documento de identidade e bilhete premiado.

• Prêmios acima de R$ 10 mil: são pagos em até dois dias úteis após o registro da solicitação.

O prazo para retirada é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Caso o prêmio não seja resgatado, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).