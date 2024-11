Lucas Vergílio indica alinhamento do MDB com Romário Policarpo na presidência da Câmara de Goiânia

O vereador eleito pelo MDB, Lucas Vergílio, que até pouco tempo articulava sua candidatura à presidência da Câmara dos Vereadores, deu sinais de recuo em declaração à coluna Giro, do jornal O Popular. Vergílio afirmou que o partido seguirá a orientação da cúpula em atender os desejos do prefeito eleito, Sandro Mabel (União Brasil), que tem demonstrado apoio à reeleição do atual presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD).

“Vamos seguir a orientação do nosso presidente Daniel Vilela, que é a de apoiar o candidato do prefeito Sandro Mabel. O Sandro vai ter que nos dar o indicativo de quem é o candidato dele. Ele já deu alguns sinais de que apoia o Policarpo. Se for mesmo o Policarpo, será o Policarpo”, avaliou Lucas Vergílio.

A declaração ocorre às vésperas de uma reunião decisiva do MDB de Goiânia, marcada para esta sexta-feira (22), na qual os vereadores eleitos e reeleitos discutirão a liderança do partido na próxima legislatura e a possibilidade de lançar ou não uma candidatura própria à mesa diretora da Câmara Municipal. Com oito cadeiras conquistadas, o MDB possui a maior bancada da Casa e pode desempenhar papel central na definição do próximo presidente.

Apesar da avaliação de Lucas Vergílio, ainda não há consenso sobre o nome que será apoiado pela sigla. A reunião desta sexta-feira deve nortear os próximos passos do partido e alinhar as articulações com o Executivo municipal, reforçando o protagonismo do MDB no cenário político da capital.