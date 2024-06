Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro assume como Desembargadora Eleitoral Substituta no TRE-GO

Na última sexta-feira, 21, Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro foi empossada como desembargadora eleitoral substituta no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A cerimônia foi marcada pela recepção calorosa da desembargadora eleitoral Alessandra Gontijo do Amaral, que destacou a importância da trajetória e competência da nova magistrada. A posse contou com a presença de autoridades como o ministro do STF, Dias Toffoli, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que reconheceram a relevância da nomeação de Ludmilla para a Corte Eleitoral goiana.

Ludmilla Rocha, advogada com destacada carreira na advocacia goiana, assume o compromisso de garantir a integridade e legitimidade das eleições, conforme ressaltado pelo procurador Regional Eleitoral, Marcello Wolff. A cerimônia também contou com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Goiás (OAB/GO), que manifestaram apoio e confiança na atuação da nova desembargadora.

A nomeação de Ludmilla Rocha foi celebrada como um marco para a Justiça Eleitoral e para a advocacia em Goiás, reafirmando o compromisso com a democracia e a transparência no processo político-eleitoral.