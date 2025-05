O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (15), do velório do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, realizado no Palácio Legislativo, em Montevidéu. Lula desembarcou na capital uruguaia nas primeiras horas da manhã, após encurtar sua viagem oficial à China para prestar as últimas homenagens ao amigo e ícone da esquerda latino-americana.

Mujica morreu na última terça-feira (13), aos 89 anos, em decorrência de um câncer no esôfago. Conhecido por seu estilo de vida austero, histórico de militância e discurso humanista, o ex-guerrilheiro tupamaro foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e se tornou uma das figuras políticas mais respeitadas da região.

Em nota divulgada ainda durante sua estadia na China, Lula lamentou a morte do companheiro de longa data. “Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego”, escreveu sobre Mujica.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de três dias no Brasil em memória de Mujica.

O último encontro entre Lula e o ex-presidente uruguaio ocorreu no fim de 2023, na chácara onde Mujica morava com a senadora Lucía Topolansky, nos arredores de Montevidéu. Na ocasião, Lula entregou a Mujica a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria concedida pelo Estado brasileiro a estrangeiros. O funeral está previsto para esta tarde, na capital uruguaia. Lula deve retornar a Brasília ainda hoje.