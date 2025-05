Morre José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica morreu nesta terça-feira (13), aos 89 anos. A informação foi confirmada pelo atual presidente uruguaio, Yamandú Orsi, e a causa da morte ainda não foi divulgada.

Em abril de 2024, Mujica revelou ter sido diagnosticado com um tumor no esôfago, descoberto durante um check-up médico.

O ex-presidente também convivia com uma doença autoimune identificada há cerca de duas décadas, condição que afetava seus rins. No último domingo (11), Yamandú Orsi, afilhado político de Mujica, declarou em entrevista ao jornal argentino Tiempo que o ex-mandatário atravessava “um momento crítico de saúde”.

Trajetória política

Líder histórico da esquerda uruguaia, Mujica ingressou na militância nos anos 1960 e tornou-se integrante do grupo guerrilheiro Tupamaros (Movimento de Libertação Nacional). No combate à ditadura militar instaurada em 1973, Mujica foi capturado e passou quase 14 anos na prisão, período em que sofreu torturas e longos isolamentos, sendo libertado apenas em 1985, com a anistia que marcou a redemocratização do país.

Com a volta da democracia, ele ajudou a consolidar a coalizão de esquerda Frente Ampla e ocupou cargos legislativos e ministeriais ao longo das décadas seguintes. Em 2009, foi eleito presidente do Uruguai e governou de 2010 a 2015.

Mujica ganhou destaque internacional tanto pelas políticas progressistas de seu governo, a exemplo da legalização da maconha e da aprovação do casamento igualitário, quanto pelo estilo de vida austero que adotou.

Conhecido como “o presidente mais pobre do mundo”, recusava os privilégios do cargo, doava a maior parte do salário e vivia em sua pequena propriedade rural nos arredores de Montevidéu. Mesmo após deixar a Presidência, manteve influência política e tornou-se um dos principais símbolos da esquerda latino-americana, respeitado como mentor de novas gerações de líderes.