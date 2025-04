Lula venceria Bolsonaro e governadores, indica Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (4) aponta que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Lula (PT) sairia vitorioso em todos os cenários de primeiro turno testados, independentemente do candidato da direita.

O levantamento mostra que o petista permanece à frente de outros possíveis concorrentes, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se encontra inelegível, e governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

Embora a margem de erro da pesquisa seja de dois pontos percentuais, o levantamento revela uma recuperação na popularidade de Lula, que havia registrado queda nos meses anteriores. Em fevereiro, o presidente viu sua aprovação despencar para o menor índice desde o início de seu mandato. Agora, ele conseguiu reverter esse cenário, embora a reprovação ainda seja superior à aprovação, com 42% contra 44%, respectivamente.

Bolsonaro

Em um cenário no qual Bolsonaro é incluído, Lula lidera com 36% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro, que está inelegível, aparece com 30%.

O governador Ronaldo Caiado (UB), que lançou a pré-candidatura em Salvador nesta sexta-feira (4), aparece com entre 2% e 6% das intenções de voto nos cenários testados. Ele está entre os candidatos que formam um “terceiro pelotão”, ficando atrás de nomes como Ciro Gomes (PDT) Pablo Marçal (PRTB), que aparecem com 12% e 7%, respectivamente, e de Eduardo Leite (PSDB), com 5%. Brancos, nulos e “nenhum” somam 9%, enquanto 2% não souberam responder.

Quando Bolsonaro não está presente na pesquisa, Lula continua liderando, com 35% das intenções de voto. O governador Tarcísio de Freitas figura com 15%, empatado tecnicamente com Ciro Gomes e Pablo Marçal, que registram 11%.

Em um terceiro cenário, com Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, o ex-deputado segue atrás de Lula, que continua com 35%, enquanto Eduardo marca apenas 11%. Outro cenário testado pelo Datafolha inclui a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que aparece com 15% das intenções de voto, também distante de Lula, que mantém seus 35%.

Rejeição a alternativas

A pesquisa também analisou a rejeição dos possíveis candidatos, com Bolsonaro e Lula liderando esse quesito, com 44% e 42% de rejeição, respectivamente. Outros nomes, como Michelle e Eduardo Bolsonaro, também apresentam índices elevados de rejeição, seguidos por Ciro Gomes e o empresário Pablo Marçal.

Além disso, governadores como Eduardo Leite (PSDB), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União) surgem como possíveis alternativas para a oposição. No entanto, eles não se destacam significativamente nas pesquisas, ficando entre 2% e 6% das intenções de voto. Em um cenário reduzido com apenas Lula, Tarcísio e Marçal, Lula continua com 43% das intenções de voto, bem à frente de Tarcísio (24%) e Marçal (15%).

A pesquisa do Datafolha foi realizada entre os dias 1º e 3 de abril de 2025, com 3.054 entrevistados em 172 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, oferecendo uma visão ampla sobre as possíveis tendências eleitorais no Brasil a 18 meses das próximas eleições presidenciais.