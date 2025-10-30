search
Meio Ambiente

Luziânia recebe estudantes para conferência de meio ambiente pré-COP30


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/10/2025 - 16:11

Luziânia conferência
Foto: Divulgação

Luziânia, município do entorno do Distrito Federal, recebe nos próximos dias centenas de estudantes que irão participar da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O evento faz parte da preparação para a COP30, a cúpula do clima em novembro em Belém do Pará. O tema deste ano é “Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática”, e destaca a justiça ambiental e o enfrentamento às desigualdades sociais e territoriais no combate às mudanças do clima.

A abertura será realizada às 11h, no auditório Terra do Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e vai reunir 800 pessoas até sexta-feira. São delegados infanto-juvenis, alunos de 11 a 14 anos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, educadores e representantes das comissões organizadoras estaduais.

Na programação: feira de projetos, oficinas, trabalho em grupo, painéis e diálogos com adultos, noites culturais e apresentações artísticas em gincanas. No encerramento será feito um momento coletivo sobre educação ambiental e os próximos passos rumo à COP30 em Belém. Os participantes vão apresentar um documento com os resultados das discussões e também entregar uma carta de compromisso às autoridades.

