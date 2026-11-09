Lyceu de Goiânia divulga aprovados para 2027; matrícula deve ser feita até 1º de dezembro

O Colégio Estadual em Período Integral (Cepi) Bilíngue Lyceu de Goiânia divulgou a lista dos 105 estudantes selecionados para ingressar nas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2027. A relação dos aprovados e a convocação dos candidatos do cadastro reserva estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc).
A próxima etapa é a confirmação presencial da matrícula, que deve ser realizada entre 9 de novembro e 1º de dezembro de 2026. Os responsáveis pelos estudantes selecionados precisam comparecer à secretaria da unidade escolar dentro do prazo, levando a documentação exigida.
Quem não realizar a confirmação perderá o direito à vaga, que será disponibilizada aos candidatos do cadastro reserva.
Documentos necessários para matrícula
Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:
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RG do estudante e do responsável legal;
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Certidão de Nascimento do estudante;
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CPF do estudante e do responsável legal;
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Cartão Nacional de Saúde do estudante;
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Comprovante de residência atualizado;
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Duas fotos 3×4 recentes;
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Histórico Escolar original;
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Certificado de Vacinação, conforme a Lei Estadual nº 22.243/2023, para menores de 18 anos;
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Termo de Adesão ao Cepi Bilíngue Lyceu de Goiânia (Contrato Pedagógico), disponibilizado no momento da matrícula.
Ensino bilíngue em português e francês
O Lyceu de Goiânia é uma das instituições da rede pública estadual que oferecem ensino bilíngue. O modelo pedagógico combina o ensino em português e francês, com atividades voltadas também à imersão na língua e na cultura francesa.
A proposta da escola busca desenvolver autonomia, responsabilidade social e competências acadêmicas, com foco na formação dos estudantes e na preparação para o ingresso no ensino superior e no mercado de trabalho.
A lista dos selecionados pode ser consultada no portal da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), na seção “Matrículas de Escolas Vocacionadas”.
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