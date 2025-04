Mabel anuncia recuperação do antigo Jóquei Clube para abrigar Palácio da Cultura

O prefeito Sandro Mabel anunciou, nesta segunda-feira (28/4), a desapropriação do imóvel onde funcionava o antigo Jóquei Clube de Goiás, no Setor Central. A medida visa a instalação do Palácio da Cultura, para uso coletivo, com foco em atividades culturais, educacionais e de lazer.

Projetado pelo renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o edifício é um marco da arquitetura moderna brasileira e símbolo da memória afetiva da capital. A desapropriação integra o esforço da atual gestão para preservar espaços históricos e impulsionar a revitalização do centro da cidade.

Segundo Mabel, o imóvel passará por estudos técnicos para definir a melhor forma de readequação, respeitando seu valor arquitetônico e cultural. A iniciativa também está em consonância com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Goiânia, priorizando a recuperação de estruturas existentes e a racionalização dos recursos públicos.

“A recuperação do Jóquei Clube é um passo importante para resgatar a cultura e a arquitetura da cidade, ajudando ainda mais na revitalização do centro, que vai ter o Palácio da Cultura como ponto de encontro e uso coletivo”, afirmou Mabel, ao defender que a medida é a realização de um sonho e que faz parte de um amplo projeto de resgate da região central da capital.

Parceria

Após o anúncio de Mabel, durante o lançamento da celebração dos 100 anos de Art Déco, realizado na antiga Estação Ferroviária, o governador Ronaldo Caiado elogiou o prefeito pela iniciativa de resgate do estilo arquitetônico de Goiânia, da revitalização do Centro e, em especial, por sua atenção ao espaço onde funcionava o Jóquei Clube de Goiás.

“O Jóquei Clube largado daquela maneira como está. O Estado vai entrar em parceria com o prefeito Sandro Mabel para resgatar aquele espaço, criando toda uma nova dinâmica funcional naqueles prédios”, afirmou o governador.

O resgate do antigo Jóquei, que está abandonado há mais de uma década, foi um compromisso firmado por Sandro Mabel ainda em campanha. Segundo o prefeito, o pagamento pela área será feito por meio do perdão de uma dívida do clube com o município, avaliada em R$ 168 milhões.

