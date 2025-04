Mabel conhece modelo urbano australiano e participa do lançamento de federação, em Brasília

O prefeito de Sandro Mabel (UB) cumpre, nesta terça-feira (29), agendas administrativas e políticas em Brasília. Pela manhã, será recebido na Embaixada da Austrália, onde conhecerá o modelo de revitalização de centros urbanos adotado em cidades como Melbourne. À tarde, participa do lançamento da federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.

De acordo com a assessoria do prefeito, a visita à Embaixada da Austrália tem como foco conhecer projetos de revitalização das regiões centrais de cidades, como de Melbourne. A ideia é avaliar a viabilidade de aplicar conceitos semelhantes em Goiânia.

No período da tarde, Mabel marcará presença na cerimônia de lançamento da federação União Progressista, que será realizada às 15h no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. A nova federação une os partidos União Brasil e Progressistas, que se tornará a maior estrutura partidária do Brasil.

Mabel foi um dos incentivadores da fusão partidária e tem defendido a candidatura do governador Ronaldo Caiado à Presidência pela nova federação, caso o goiano alcance pelo menos 10% nas pesquisas de intenção de voto.

Com a federação, União e PP terão de obrigatoriamente estar nas mesmas chapas nas eleições do ano que vem para a Presidência, os governos dos Estados e o Congresso além de também estarem obrigatoriamente juntos nas eleições municipais de 2028.

Há previsão de que o prefeito participe, também, de reunião da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Apoio

O prefeito Sandro Mabel postou um vídeo de apoio à deputada federal Marussa Boldrin (MDB) após a parlamentar denunciar ter sido vítima de violência psicológica e física. O vídeo compartilhado nas redes sociais foi gravado do hangar em que o prefeito viajaria à capital federal.