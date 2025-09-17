search
Poder

Mabel diz que retorno de Igor Franco à base “depende dele”

Prefeito afirma que ex-líder perdeu privilégios ao deixar função e que o Paço trata “todos os vereadores bem”


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/09/2025 - 11:25

1 / 1 – IGOR FRANCO E SANDRO MABEL.jpg
Prefeito recebeu Igor em casa, na noite de domingo (14); Vereador deve diminuir tom (Foto: Reprodução)

O prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que uma eventual volta do vereador Igor Franco (MDB) à base governista dependerá exclusivamente de decisão do parlamentar. “A decisão é dele. Ele saiu da liderança, agora é um vereador como todos. A gente trata todos os vereadores bem, mas não tem o privilégio de ser líder, né?”, disse o prefeito em resposta à Tribuna do Planalto, na noite desta terça-feira (16).

O prefeito foi questionado sobre o encontro que teve com o vereador em sua casa e disse que agora “tem que começar outra vez” a composição.

A fala ocorre em meio ao desgaste na relação entre os dois, desde que Mabel retirou Franco da liderança do governo na Câmara Municipal de Goiânia. O rompimento resultou em uma série de embates públicos, com o vereador elevando o tom das críticas e o prefeito buscando recompor sua base no Legislativo.

Na semana passada, Igor usou a tribuna para rebater declarações de Mabel, negando que tivesse acumulado “R$ 200 mil em cargos” e afirmando que a “teta gorda” estaria no contrato do consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de lixo na capital. Como resposta, Mabel exonerou servidores ligados ao ex-líder.

Já nesta terça-feira (16), Franco protocolou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para sustar os efeitos da calamidade financeira decretada pela Prefeitura. O vereador citou posicionamento do Tribunal de Contas dos Municípios que não reconhece a situação financeira como de calamidade.

Com a saída de Igor da liderança, a função passou a ser exercida pelo vereador Wellington Bessa (DC), que vem articulando a recomposição do bloco de apoio a Mabel.

