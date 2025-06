Mabel e SindiGoiânia acertam pagamento de data-base e piso do funcionalismo

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, se reuniu nesta terça-feira (24/6), com o presidente do SindiGoiânia, Ronaldo Gonzaga, para acertar o cronograma de pagamento do piso dos professores e da data-base do funcionalismo público municipal. Segundo o prefeito, a implantação do piso será feita em duas etapas: a primeira a partir de 1º de julho e a segunda em 1º de setembro. Já a data-base será paga a partir de setembro.

“Vamos fazer um sacrifício grande este ano. É um momento difícil para a prefeitura, mas entendemos a importância de garantir essa reposição. A folha hoje consome cerca de R$ 400 milhões por mês, e esse reajuste da data-base representa um acréscimo de quase R$ 30 milhões. Mas o trabalhador precisa e merece esse reconhecimento”, afirmou Mabel, destacando que sempre esteve aberto a dialogar com o sindicato, para a valorização do funcionalismo. “Nós estamos fazendo o possível para atender os servidores”, disse.

Além dos reajustes anunciados para a Educação, o prefeito se comprometeu a dar atenção especial aos servidores administrativos de outras áreas. “Eles ficaram de fora durante muitos anos. Vamos estudar uma forma de valorizá-los também, dentro das possibilidades orçamentárias”, completou.

Gonzaga agradeceu o anúncio e a disposição do prefeito em dialogar com a categoria. “Agradeço em nome de todos os servidores por esse avanço. Eu não tinha dúvida que o senhor iria atender essa questão, até por justiça”, frisou.

Bônus

Sandro Mabel também adiantou ao SindiGoiânia que pretende viabilizar o pagamento de bônus aos profissionais da educação, no fim do ano, incluindo os servidores administrativos e de apoio. “Queremos fazer essa economia para, ao final do ano, podermos reconhecer todos que estão contribuindo com o funcionamento da rede”, revelou.

O prefeito ainda disse que, apesar das dificuldades, confia na parceria com os servidores para seguir com os avanços na gestão municipal. “Vamos vencer essas dificuldades com muito trabalho e responsabilidade. Acreditamos que dias melhores virão”, finalizou.

