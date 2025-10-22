search
Poder

Mabel estuda uso da rede de esgoto para instalação de cabos de telecomunicação em Goiânia

Prefeito defende parceria com a Saneago e diz que proposta pode evitar fios pendurados


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 14:41

Programa de remoção de fios inutilizados de Goiânia deve seguir com nova marca
Prefeito avalia parceria com a Saneago para usar rede de esgoto na passagem de cabos e evitar fios pendurados em Goiânia (Foto: Divulgação)

O prefeito Sandro Mabel (Ub) anunciou nesta quarta-feira (22) que a Prefeitura de Goiânia estuda a possibilidade de utilizar a rede de esgoto da cidade para a passagem de cabos de telecomunicação. A proposta, apresentada durante o lançamento da nova etapa do programa Cidade Segura, visa reduzir o emaranhado de fios irregulares e soltos nos postes da capital.

Segundo Mabel, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) já foi acionada para avaliar a viabilidade técnica da iniciativa, que dependeria de uma parceria com a Saneago.

“Em vez da fiação ser aérea, os fios de telecomunicação passariam dentro de uma tubulação de esgoto. Deve haver uma forma de fixação nos tubos, com uma parceria junto à Saneago. Por isso, eu mandei minha equipe verificar como isso funcionaria, porque pode ser uma solução para evitar fios pendurados”, afirmou o prefeito.

Mabel explicou que a proposta surge como alternativa ao aterramento dos cabos, que considera inviável economicamente e logisticamente.

“Enterrar os cabos é muito caro, e não conseguimos fazer sem causar uma bagunça danada na cidade. Entendo que precisamos encontrar uma solução, e esta de passar os fios pela tubulação de esgoto pode ser uma boa alternativa”, completou.

Fiscalização

O prefeito prometeu fiscalização rigorosa e punições mais duras às operadoras irregulares. Ele afirmou que as empresas reincidentes poderão ter as licenças suspensas e anunciou o Programa Internet Legal, que concederá selo municipal às companhias regularizadas.

“Companhia clandestina não vai operar em Goiânia. Emitimos mais de 370 multas de R$ 20 mil e não adiantou. Agora, vamos bloquear a operação de quem insistir em descumprir as regras”, afirmou.

Mabel também informou que está em desenvolvimento um aplicativo de denúncias com geolocalização para que moradores enviem fotos e registros de fios irregulares.

Até o lançamento da ferramenta, as denúncias podem ser feitas pelo número (62) 3524-1075 ou pela Equatorial Energia, no 0800 062 0196.

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/programa-de-remocao-de-fios-inutilizados-de-goiania-deve-seguir-com-nova-marca/

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

CCJ aprova projeto do Refis para contribuintes com dívidas em Goiânia
Poder

CCJ aprova projeto do Refis para contribuintes com dívidas em Goiânia

22/10/2025
Alexandre de Moraes
Poder

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

22/10/2025
Arquidiocese de Goiânia divulga nota em repúdio ao tratamento dado a pessoas com tornozeleira eletrônica na cidade
Poder

Arquidiocese de Goiânia divulga nota em repúdio ao tratamento dado a pessoas com tornozeleira eletrônica na cidade

21/10/2025
Paulo Roberto Silva, ex-superintendente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) na gestão de Rogério Cruz
Poder

CEI do Limpa Gyn foca licitação e deve convocar ex-secretário Denes Pereira

21/10/2025
Kátia desculpas
Poder

Vereadora Kátia pede ‘desculpas públicas’ ao ministro Jader Filho

21/10/2025
Nova regra das sobras eleitorais pode trocar deputados eleitos em 2022, entenda - Foto Divulgação STF.
Opinião

O NOVO Ministro do STF

22/10/2025
acidente Rio Verde
Cidades

Acidente entre carreta e caminhão deixa dois mortos em Rio Verde

22/10/2025
Bruno Peixoto concurso Alego
Geral

Edital do concurso da Alego será divulgado na terça-feira, 28

22/10/2025
Governo lança programa para fortalecer guardas municipais
Justiça

Governo lança programa para fortalecer guardas municipais

22/10/2025
Pesquisa