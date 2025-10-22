Mabel estuda uso da rede de esgoto para instalação de cabos de telecomunicação em Goiânia

O prefeito Sandro Mabel (Ub) anunciou nesta quarta-feira (22) que a Prefeitura de Goiânia estuda a possibilidade de utilizar a rede de esgoto da cidade para a passagem de cabos de telecomunicação. A proposta, apresentada durante o lançamento da nova etapa do programa Cidade Segura, visa reduzir o emaranhado de fios irregulares e soltos nos postes da capital.

Segundo Mabel, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) já foi acionada para avaliar a viabilidade técnica da iniciativa, que dependeria de uma parceria com a Saneago.

“Em vez da fiação ser aérea, os fios de telecomunicação passariam dentro de uma tubulação de esgoto. Deve haver uma forma de fixação nos tubos, com uma parceria junto à Saneago. Por isso, eu mandei minha equipe verificar como isso funcionaria, porque pode ser uma solução para evitar fios pendurados”, afirmou o prefeito.

Mabel explicou que a proposta surge como alternativa ao aterramento dos cabos, que considera inviável economicamente e logisticamente.

“Enterrar os cabos é muito caro, e não conseguimos fazer sem causar uma bagunça danada na cidade. Entendo que precisamos encontrar uma solução, e esta de passar os fios pela tubulação de esgoto pode ser uma boa alternativa”, completou.

Fiscalização

O prefeito prometeu fiscalização rigorosa e punições mais duras às operadoras irregulares. Ele afirmou que as empresas reincidentes poderão ter as licenças suspensas e anunciou o Programa Internet Legal, que concederá selo municipal às companhias regularizadas.

“Companhia clandestina não vai operar em Goiânia. Emitimos mais de 370 multas de R$ 20 mil e não adiantou. Agora, vamos bloquear a operação de quem insistir em descumprir as regras”, afirmou.

Mabel também informou que está em desenvolvimento um aplicativo de denúncias com geolocalização para que moradores enviem fotos e registros de fios irregulares.

Até o lançamento da ferramenta, as denúncias podem ser feitas pelo número (62) 3524-1075 ou pela Equatorial Energia, no 0800 062 0196.

