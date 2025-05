Mabel implanta metronização para ajudar na fluidez do transporte coletivo em Goiânia

O prefeito Sandro Mabel tem incrementado a Inteligência Artificial (IA) no processo de metronização do transporte coletivo na capital. Nesta segunda-feira (19/5), ele inaugurou o primeiro trecho dessa inovação no BRT Leste-Oeste, entre o Terminal Novo Mundo e a Praça da Bíblia. O objetivo é fazer com que os ônibus parem o menos possível nos semáforos, fazendo com que o passageiro tenha um salto significativo no tempo de viagem.

Segundo o prefeito, os corredores BRTs precisam ser otimizados para que se tornem mais funcionais aos passageiros, tornando, assim, o transporte coletivo uma opção viável para a população goianiense. “Ao sair da estação, o ônibus já conta com um aparelho nele, que já começa a conversar com os semáforos. Os semáforos, por sua vez, começam a saber da proximidade de todos os ônibus, e fazem uma programação com inteligência artificial, que mostra qual é o melhor jeito de ele abrir e fechar para que todos os ônibus possam passar. Ou, no caso, o menor tempo que ele possa ficar parado”, explica.

Segundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), com a metronização, a expectativa é de elevação de 30% na velocidade operacional — passando de atuais 16 km/h nos horários de pico para mais de 21 km/h, índice compatível com padrões de sistemas Bus Rapid Transit (BRT). Segundo Mabel, agora, os trabalhos seguem do Terminal Praça da Bíblia até o Padre Pelágio. “Tem outros corredores de ônibus que também serão feitos e dessa forma vai evoluindo. Então é um investimento contínuo. O transporte coletivo de Goiânia não vai parar, vai melhorar. Vamos voltar àqueles ônibus menores, para que eles possam fazer sob demanda, os antigos citybus. Então, nós iremos fazer para que cada vez mais a pessoa deixe o carro em casa e saia de transporte coletivo. Quanto mais ele deixa o carro em casa, mais o trânsito vai andar”, explica.

O secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, destacou que, em junho, é prevista a inauguração do trecho entre a Praça Cívica até o Terminal Isidória, que contempla o BRT Norte-Sul. “É um impacto real no tempo de viagem dos usuários dos BRTs. Começamos com esse trecho agora, é o primeiro trecho que liga o Terminal Novo Mundo ao da Praça da Bíblia. Fizemos o teste, funcionou muito bem, a performance do sistema continua, nós estamos há mais de três semanas nesse processo, e o resultado agora é realmente beneficiar o transporte público. O transporte público é prioridade, o prefeito Sandro Mabel sempre falou sobre isso, e agora estamos entregando a primeira etapa da metronização”, afirma.

O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Murilo Ulhôa, destaca que, normalmente, os ônibus que transitam no trecho inaugurado nesta segunda faziam quatro paradas. Com a metronização, esse número caiu para apenas uma. “Os passageiros vão fazer viagens mais rápidas, que é o grande objetivo. Com isso, o usuário fica menos tempo possível dentro do ônibus e pode estar mais tempo na sua casa, com a sua família”, afirma.

Metronização

Anunciada pelo prefeito Sandro Mabel em janeiro, a metronização, tanto do BRT Norte-Sul quanto do BRT Leste-Oeste, é fruto do Termo de Cooperação entre a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e o RedeMob Consórcio.

Atualmente, mesmo trafegando em corredores exclusivos, os BRTs Leste-Oeste e Norte-Sul não atingem a velocidade operacional esperada para um Bus Rapid Transit, cuja missão é oferecer um transporte rápido, eficiente e com prioridade no trânsito urbano. Essa priorização se dá por meio de um conjunto de tecnologias que sincroniza os semáforos e gerencia o tráfego dos ônibus, promovendo fluxo contínuo. Por meio de sensores instalados nas vias e corredores dos ônibus, o sistema identifica a aproximação do veículo do transporte coletivo, envia o sinal para uma central de controle que calcula o tempo necessário para abertura e fechamento do semáforo – mantendo-o aberto por mais tempo.

