Mabel vai a evento da UNE cumprimentar Lula

O prefeito Sandro Mabel (UB) vai ao Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), nesta quinta-feira (17), na Universidade Federal de Goiás (UFG) para cumprimentar o presidente Lula (PT). Conforme a assessoria do prefeito, ele não recebeu o presidente no Hangar do Estado, mas pretende passar no local do evento, na cerimônia de abertura.

“Ele deve passar para cumprimentar o presidente, mas não deve ficar”, informou a assessoria.

Mabel tem tido relacionamento institucional com o governo federal e, recentemente, esteve reunido com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar sobre auditorias em curso nas maternidades da capital. Na ocasião, ele também solicitou mais recursos para a capital.

Lula desembarcou na capital por volta de 11h10, acompanhado da deputada federal Adriana Accorsi, eleita presidente do PT em Goiás, e o deputado federal Rubens Otoni. Parlamentares locais também o receberam no local. Após a agenda em Goiânia, Lula segue para Petrolina (PE), no começo da tarde.