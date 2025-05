Mabel lança Prêmio Professor Excelência em Goiânia

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, lançou na manhã desta terça-feira (28/5), no Teatro Sesi, o Prêmio Professor Excelência Grupo Piracanjuba – 5º Ano/SME. A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Grupo Piracanjuba e busca valorizar e reconhecer os professores que mais se destacarem na garantia da aprendizagem dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Mabel destacou a importância do investimento inteligente na educação e assumiu o compromisso de ampliar os recursos de forma direta às escolas, garantindo autonomia de gestão aos diretores. Ao falar sobre os rumos da educação municipal, o prefeito foi enfático: “Nós vamos fazer da educação de Goiânia a melhor de Goiás.” Segundo o prefeito, esse objetivo será alcançado com ações concretas, como premiações, investimentos em tecnologia e valorização dos profissionais.

A solenidade reuniu autoridades, educadores, estudantes e representantes da empresa patrocinadora da premiação. Ao todo, 407 professores da rede municipal poderão concorrer a 30 prêmios. São dez pacotes de viagem para a Pousada do Rio Quente, dez iPhones e dez iPads. Os prêmios serão distribuídos entre os primeiros, segundos e terceiros colocados nas cinco Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) do município, conforme os critérios estabelecidos em edital.

O evento também foi marcado por apresentações culturais, com destaque para o coral formado por alunos da rede municipal, que emocionaram o público. “Eu me levanto feliz todos os dias, mas nos dias em que sei que vou falar de educação, eu me levanto mais feliz ainda”, confessou o prefeito. “A educação transforma. E nós vamos transformá-la para melhor, juntos.”

Prêmio

Idealizado pelo conselheiro do Grupo Piracanjuba Marcos Helou, o prêmio nasceu do desejo de retribuir à escola pública a formação de qualidade recebida por ele e seus irmãos. “Sempre estudamos em escola pública e tivemos excelentes professores. Queríamos, de alguma forma, devolver isso à sociedade. E entendemos que premiar quem faz a diferença em sala de aula era o caminho mais direto”, relatou Helou, emocionado.

Segundo ele, o projeto ganhou força após uma reunião com Mabel ainda em dezembro. “Quando contamos a ideia, o Sandro não perdeu um minuto. Ligou para a Gisele (secretária de Educação) na hora. Foi uma resposta imediata, de quem acredita de verdade na educação.”

Para Helou, o professor é o elemento transformador de qualquer sociedade. “Um bom professor é como o fermento no queijo. Ele muda a cultura, dá forma, sabor, consistência. Sem professor, não há sociedade que avance. Eles merecem reconhecimento, respeito e aplausos em qualquer lugar que estejam.”

A secretária municipal de Educação, Giselle Faria, também celebrou a iniciativa como um marco para a gestão. “Esse prêmio representa mais do que uma homenagem. É a renovação do compromisso da nossa administração com a qualidade da educação. Queremos uma rede de ensino de excelência e isso começa com a valorização dos nossos profissionais”, afirmou.

Giselle destacou ainda o papel estratégico do Saego Alfa, sistema de avaliação que será utilizado como base para a escolha dos premiados. “Ele nos dá um retrato real da aprendizagem dos alunos, permitindo reconhecer quem realmente está fazendo a diferença em sala de aula”, explicou.

Categorias

O edital do prêmio contempla duas categorias principais: Destaque em Proficiência, para o professor cuja turma alcançou a maior média em Português e Matemática, e Destaque em Crescimento de Aprendizagem, para o docente cuja turma teve o maior avanço em relação ao ano anterior.