Mabel lança Projeto Eco Escolas e incentiva reciclagem nas unidades de ensino

O prefeito Sandro Mabel, por meio do Consórcio Limpa Gyn e da Secretaria Municipal de Educação (SME), lançou, na manhã desta terça-feira (5/8), o projeto Eco Escolas: Reciclando Ideias, que promove a educação ambiental na Rede Municipal de Ensino, com foco na coleta seletiva para reciclagem, na conscientização ecológica e premiação por desempenho. O evento de lançamento foi realizado na Escola Municipal Professora Leonísia Naves de Almeida, no Setor Morada do Sol, com a presença de estudantes, professores, gestores e autoridades.

Com o slogan “Reciclando ideias para transformar o futuro”, o projeto prevê a instalação de quatro bags de 2m³ em cada uma das 30 escolas selecionadas para participar do projeto. Os recipientes serão utilizados para a separação de resíduos recicláveis (como papel, plástico, alumínio e eletrônicos) coletados não apenas pelos alunos, mas por toda a comunidade escolar. A cada bag cheia, a escola recebe um ticket. Ao atingir a marca de 100 tickets, a unidade escolar será premiada com um tablet, ou dispositivo similar, incentivando o engajamento coletivo e a cultura da reciclagem.

Para o prefeito Sandro Mabel, o projeto vai além da coleta de resíduos – é uma ação pedagógica com potencial transformador. “A infância é uma só. Ela passa, e não volta. Por isso, precisamos ensinar desde cedo a importância de separar o lixo, fazer reciclagem, de preservar o meio ambiente. É isso que queremos com o Eco Escolas: ensinar, cuidar da cidade e envolver toda a comunidade num esforço contínuo de educação e responsabilidade ambiental”, afirmou Mabel. Ele destacou que a iniciativa integra o programa Goiânia Limpa: Educação em Ação, lançado em fevereiro deste ano, como resposta direta aos desafios ambientais da capital, como o descarte irregular de resíduos e a sobrecarga dos aterros.

A diretora da escola anfitriã, Sandra Araújo, celebrou a chegada do projeto, destacando o impacto positivo, tanto na educação dos estudantes, quanto na logística escolar. “Temos aqui mais de 1.200 alunos. O que gastamos com sacos de lixo é muito, porque cada turma produz muito resíduo diariamente. Agora, vamos economizar e ainda contribuir com o meio ambiente. É uma mudança concreta, que une teoria e prática”, explicou. Sandra também destacou o envolvimento da comunidade local, inclusive com a participação de feirantes da região, que se comprometeram a destinar seus resíduos recicláveis à escola para reciclagem.

O diretor do Consórcio Limpa Gyn, Renan Andrade, reforçou o aspecto social do projeto. Segundo ele, todo o material coletado será encaminhado para as 12 cooperativas de reciclagem cadastradas pela Prefeitura de Goiânia. “Nossa meta é dobrar a quantidade de recicláveis coletados em Goiânia nos próximos 12 meses. Hoje, são cerca de 3.200 toneladas por mês. Com esse projeto, queremos envolver as escolas, os alunos, as famílias e gerar mais renda para as cooperativas, além de prolongar a vida útil dos aterros sanitários”, disse. Ele explicou que as bags poderão receber materiais da própria comunidade e que os resíduos devem ser entregues limpos, para evitar a contaminação do restante da coleta.

A secretária municipal de Educação, Giselle Faria, reforçou a importância de tratar a sustentabilidade como eixo central da formação escolar. “Estamos educando cidadãos mais conscientes, com compromisso com o planeta. E fazemos isso com a melhor estrutura, com os melhores professores e com a parceria de uma gestão que se importa com cada detalhe, desde a limpeza da cidade, até a qualidade do ensino oferecido em sala de aula”, afirmou.

O prefeito ainda ressaltou que essa é uma ação que fará parte de uma política contínua. “Agora começamos com a premiação de tablets, mas novas campanhas virão. O importante é que essa transformação seja permanente e alcance todas as escolas do município. Temos cerca de 370 unidades e queremos, passo a passo, chegar a todas elas”, pontuou.

Também participaram do lançamento a vice-prefeita Coronel Cláudia, o secretário de Infraestrutura Urbana, Francisco Lacerda, o presidente do Procon Goiânia, Mizair Lemes Júnior, além dos vereadores Tião Peixoto e Pedro Azulão Júnior.

Parcerias

Ainda durante o lançamento do projeto, o prefeito Mabel destacou a intenção da atual gestão em implementar soluções sustentáveis para Goiânia, firmando cooperações com a iniciativa privada, por meio de parcerias público-privadas (PPPs), para a manutenção de praças e parques da capital, a exemplo do que já é realizado em outros municípios.

“Quando uma praça ou parque é bem cuidado por meio dessas parcerias, todos ganham, desde a população desfruta de espaços limpos e seguros, até a cidade, que reduz custos com manutenção, podendo investir em outras áreas, tudo isso para deixar Goiânia mais limpa e bonita”, afirmou o prefeito. A proposta, segundo ele, integra um esforço de gestão mais inteligente e colaborativa, que fortalece o compromisso com a qualidade de vida dos goianienses e a preservação do espaço urbano.

