Mabel não tem pressa em definir novo líder na Câmara

O prefeito Sandro Mabel (UB) ainda não conversou com vereadores da base sobre a liderança na Câmara Municipal. Apesar de nomes terem sido ventilados como cotados, não houve aceno formal do prefeito para a escolha do sucessor de Igor Franco (MDB), que deixará a função oficialmente após envio de ofício à Casa, previsto para esta sexta-feira (29).

Existem parlamentares interessados na posição, como Thialu Guitti (Avante) e Henrique Alves (MDB). Os dois participaram de uma reunião recente com o prefeito e o presidente da Câmara, Romário Policarpo, sobre a recomposição da base aliada.

Presidente do partido que indicou a vice-prefeita Cláudia Lira, Thialu afirma à reportagem que não foi procurado ainda e “se o prefeito me convidar decidirei com meu grupo político”, afirma o vereador. “Eu sou de grupo, leal e amigo”.

Vereadores ouvidos pela reportagem ponderam que Henrique já ocupa a primeira secretaria da Mesa Diretora da Câmara e tem protagonismo na Casa, além de já se posicionar como aliado do prefeito. Alguns consideram que esta é uma oportunidade para buscar negociar com membros do grupo dos 16 que assinaram a CEI da Limpa Gyn.

Nos bastidores do Paço, a informação é de que o prefeito não tem pressa na definição, diante da experiência ruim com a liderança.