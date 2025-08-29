search
Poder

Mabel não tem pressa em definir novo líder na Câmara

Prefeito


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 29/08/2025 - 11:02

1 / 1 – IGOR FRANCO E SANDRO MABEL.jpg
Após retirada de Igor Franco da função, prefeito deverá ficar sem líder na Casa durante turbulência política, apontam aliados (Foto:Divulgação)

O prefeito Sandro Mabel (UB) ainda não conversou com vereadores da base sobre a liderança na Câmara Municipal. Apesar de nomes terem sido ventilados como cotados, não houve aceno formal do prefeito para a escolha do sucessor de Igor Franco (MDB), que deixará a função oficialmente após envio de ofício à Casa, previsto para esta sexta-feira (29).

Existem parlamentares interessados na posição, como Thialu Guitti (Avante) e Henrique Alves (MDB). Os dois participaram de uma reunião recente com o prefeito e o presidente da Câmara, Romário Policarpo, sobre a recomposição da base aliada.

Presidente do partido que indicou a vice-prefeita Cláudia Lira, Thialu afirma à reportagem que não foi procurado ainda e “se o prefeito me convidar decidirei com meu grupo político”, afirma o vereador. “Eu sou de grupo, leal e amigo”.

Vereadores ouvidos pela reportagem ponderam que Henrique já ocupa a primeira secretaria da Mesa Diretora da Câmara e tem protagonismo na Casa, além de já se posicionar como aliado do prefeito. Alguns consideram que esta é uma oportunidade para buscar negociar com membros do grupo dos 16 que assinaram a CEI da Limpa Gyn.

Nos bastidores do Paço, a informação é de que o prefeito não tem pressa na definição, diante da experiência ruim com a liderança.

Lucas de Godoi

Leia também

IGOR FRANCO - Base aprova aumento de repasse da Saneago após votação controversa e tentativa da oposição de barrar projeto
Poder

Sandro Mabel retira Igor Franco da liderança do governo na Câmara

29/08/2025
Após derrota na Câmara, Mabel convoca imprensa para defender cobrança da Taxa do Lixo
Poder

Após derrota na Câmara, Mabel convoca imprensa para defender cobrança da Taxa do Lixo

29/08/2025
Prefeitura de Goiânia aumenta em R$ 9 milhões contrato do Consórcio Limpa Gyn
Poder

Vereadores reagem a manobra da base e CEI da Limpa Gyn fica limitada a três governistas

28/08/2025
Sandro Mabel e Tarcísio Abreu - Líder do prefeito na Câmara ameaça convocar secretário de Trânsito - Foto: Divulgação / Prefeitura de Goiânia
Poder

Líder de Mabel na Câmara ameaça convocar secretário de Trânsito por falta de respostas

28/08/2025
Sessão tumultuada na Câmara
Poder

Câmara aprova em primeiro turno revogação da Taxa do Lixo e marca nova derrota política para Mabel

28/08/2025
Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do Imposto de Renda
Brasil

Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do Imposto de Renda

29/08/2025
1 / 1 – IGOR FRANCO E SANDRO MABEL.jpg
Poder

Mabel não tem pressa em definir novo líder na Câmara

29/08/2025
Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Geral

Pix: novas regras vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

29/08/2025
IGOR FRANCO - Base aprova aumento de repasse da Saneago após votação controversa e tentativa da oposição de barrar projeto
Poder

Sandro Mabel retira Igor Franco da liderança do governo na Câmara

29/08/2025
Pesquisa